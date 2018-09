Spagna - Governo Sanchez travolto dagli scandali

Spagna : media - governo ci ripensa - venderà bombe a sauditi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multi media SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo in campagna elettorale (anche in Spagna) : In Spagna, con una furba mossa, il Governo di Sánchez è tornato a far parlare di Franco. Tuttavia ora si rischia di perdere il risultato della transizione. FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:42:00 GMT)Vita da precari, di M. VitaliBeppe e la gratuità del Meeting, di R. Farina