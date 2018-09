Sondaggi elettorali | torna a crescere la Lega | continua il crollo del Pd

Lega - M5S - Pd : cosa dicono gli ultimi Sondaggi elettorali : Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto , -0,4, : 27,9 per cento. Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento. Risale Forza Italia al 7,...

Sondaggi elettorali : Lega sempre più in alto stacca M5S - si rilancia il PD : Gli istituti di ricerca hanno ripreso il loro lavoro, pubblicando nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] ripartono da una conferma: Lega in costante crescita. SWG rileva un allungo in testa alla classifica, con il Movimento 5 Stelle alle sue spalle, che perde terreno rispetto alla volta scorsa. Il gap tra i due partiti al Governo inizia ad ampliarsi, ma bisognera' vedere come evolvera' la situazione nel corso ...