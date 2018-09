Slow food | riconoscimento per biologo calabrese

Cappone di Morozzo - primo Presidio Slow food alle soglie dei 20 anni [VIDEO] : Carlin Petrini nel 1999 lo indicò come primo Presido Slow Food, dando il via alla lunga storia di salvaguardia e promozione di prodotti unici al mondo. Ora il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Cappone di Morozzo si prepara a grandi festeggiamenti per questi primi vent'anni sotto il marchio della 'chiocciola'. Vanta l'adesione di ...

Le migliori osterie d’Italia Slow food del 2019 : SARDEGNASICILIACALABRIABASILICATACAMPANIAPUGLIAMOLISEABRUZZOLAZIOMARCHEUMBRIATOSCANATOSCANAEMILIA ROMAGNAFRIULIVENETOALTO ADIGETRENTINOLOMBARDIALIGURIAPIEMONTELa guidaEvviva le osterie: fanno cucina popolare con prodotti tradizionali, sono per tutti, si spende il giusto, il vino è genuino, e un pranzo o una cena può anche diventare il pretesto per una gita fuori porta dato che ce ne sono di così buone anche in paesini lontani dalle grandi ...

Terra Madre Salone del Gusto : al via il progetto Slow Food-CE : culture - heritage - identity and food : Il progetto Slow food-CE* coinvolge le città di Cracovia (Polonia), Dubrovnik (Croazia), Kecskemét (Ungheria), Venezia (Italia) e Brno (Repubblica Ceca). Nella fase iniziale ogni città testa soluzioni innovative, con la partecipazione attiva della comunità, per la promozione del patrimonio gastronomico in spazi pubblici, con il lancio di cinque azioni pilota. Si tratta, in altre parole, di azioni concrete, in linea con la filosofia Slow food, ...

Salviamo i borghi : l'Uncem scrive a Carlo Petrini - fondatore di Slow Food : Noi sappiamo che lassù non stanno gli ultimi, che quei pezzi di Italia sono il Paese vero e più forte, fra cultura, tradizioni, nuova economia, nuova vivibilità, nuova eccezionale apertura a tutti, ...

Un pezzo di Costiera al Salone del Gusto di Torino per Slow food Italia : Terra Madre, il Salone del Gusto è tra le manifestazioni sul cibo più importanti al mondo, che unisce i produttori di piccola scala dell'intero pianeta, che quotidianamente portano avanti i valori ...

Slow food - i nuovi presìdi che debuttano al Salone del Gusto di Torino : Quanti ne conoscete? Sfogliate la gallery per fare il giro d'Italia , e del mondo, con i nuovi presìdi Slow Food. Torino: la guida nei giorni del Salone Slow Food

Dal pesto friulano al riso gigante la carica dei nuovi presidi Slow food italiani : Negli anni, poi, ci sono state varie contaminazioni: alcune varietà erano autoctone, altre importate da friulani emigrati in giro per il mondo. Slow food ha riunito nel presidio gli agricoltori ...

La Repubblica della Corea per la prima volta al Salone del Gusto per promuovere il suo “Slow Food” : Korean Food = Slow Food. Anche la Corea del Sud, rappresentata dall’agenzia governativa Korea Agro-Trade Center, parteciperà con il proprio stand (Lingotto – Oval Asia&Oceania 6J003) all’evento internazionale Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre. Durante la kermesse torinese l’obiettivo di AT Korea sarà quello di far conoscere il “Paese del calmo mattino” attraverso degustazioni gratuite di vari cibi, ...

Slow food - successo per il Villaggio eccellenze : Il pane a 1 euro e l'extravergine a 2 euro sono dei falsi e degli attentati alla salute pubblica! - Identità ed economia locali vincono soltanto attraverso le scelte del consumatore consapevole e l'...

Slow food Sibaritide : "pronti a difendere il rispetto del codice etico" : ... di progresso e di sviluppo sostenibile e durevole quanti professano e praticano l'evasione fiscale come sistema di vita e di economia parallela". "In più di una occasione, - spiega il direttivo - in ...

A Volturara si celebra il nuovo presidio Slow food - il fagiolo quarantino : Alle 21 musica e spettacoli con SS91 , Suoni barricati , Dissonanthika , Scuola di tarantella montemaranese , La Zeza di Cannone e della Campagna e artisti di strada . Tutte le informazioni sul ...

Presìdi Slow food - dalla Campania le 'new entry' : In questo modo la Campania consolida la sua posizione nel mondo slow. Non è un caso, forse, che questa idea sia stata lanciata da Carlo Petrini, fondatore del movimento, in un convegno a Positano nel ...

Week end Slow food : 5 itinerari nell’Italia della bellezza lenta : Non una guida da «turismo mordi e fuggi», ma un libro «che è anche racconto di viaggio e che propone esperienze di scoperta diverse, di quelle che consentono di entrare davvero nei luoghi in cui ci si trova». Così Carlo Bogliotti, direttore editoriale di Slow Food Edizioni, ci racconta il nuovo volume Weekend Slow Food, che propone 48 itinerari di 3 giorni in Italia per fuggire dalla frenesia e vivere una bellezza più lenta, discreta, capace di ...