Skoda Fabia - Una settimana con la 1 0 TSI Twin Color Monte Carlo - DAY 4

quattroruote

: RT @motori_passione: Grande spettacolo, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara, Scandola al comando ma oggi passera' per… - rally_timing : RT @motori_passione: Grande spettacolo, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara, Scandola al comando ma oggi passera' per… - BossoniAuto : Lo sapevate che la Nuovissima ŠKODA Fabia aprirà le porte del Nuovo store ŠKODA di Orzinuovi? LEGGETE QUI ????… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) La, recentemente sottoposta a un restyling (presentato a marzo in occasione del Salone di Ginevra) che ne ha aggiornato l'estetica e i contenuti tecnologici, è lunga 3 metri e 99 centimetri, larga 1,73 e alta 1,47, con un passo di 2,47 e una massa in ordine di marcia di 1.109 kg. La protagonista del nostro Diario di bordo è la 1.0 TSI 95 CVabbinata al cambio manuale a cinque rapporti. Di serie offre cerchi di lega da 16", sistema di frenata anticollisione, volante multifunzione di pelle, sedili di stoffa e pelle die rosso e nero, assetto sportivo ribassato, fari anteriori Bi-Led, impianto audio Swing Plus conSurround e Smartlink+, vetri posteriori oscurati e fari posteriori Led. Il prezzo di listino è di 17.420 euro a cui si aggiungono, nell'esemplare del nostro test, i seguenti optional: tinta Rosso velluto ...