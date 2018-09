Siracusa | donna uccisa a coltellate sulla porta di casa | caccia a un uomo

Siracusa - donna scomparsa trovata morta : 7.00 Il cadavere di una 45enne scomparsa 4 giorni fa è stato trovato all'interno della riserva naturale di Cavagrande, tra Cassibile e Avola, nel Siracusano. La donna, un'impiegata sposata con due figli,si era allontanata da casa la sera del 14 agosto. Da quel momento non aveva più dato notizie. La famiglia ha allertato le forze dell'ordine per avviare le ricerche. Il corpo era in fondo a un dirupo. Prima era stata trovata l'auto della donna ...