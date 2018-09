Silvio Berlusconi | ' Italia Paese in un vicolo cieco'

Rai - Alessandra Moretti non ci ha capito niente : 'Inciucio tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio' : Ma tant'è, i democrat ci hanno abituato a capire ben poco di politica. E al coro che grida all'Inciucio non poteva ovviamente non unirsi anche Alessandra Moretti , che rilanciando un'immagine con le ...

Silvio Berlusconi - la voce clamorosa sul suo nuovo Monza : come riuscirà a portare Kakà : Il nuovo Monza dell'era Berlusconi comincia a prendere forma, a cominciare dai sogni di mercato che adesso possono puntare a nomi dell'Empireo del calcio internazionale, come quello di Ricardo Kakà. ...

Silvio Berlusconi si compra il Monza per 3 milioni : il piano per tornare in Serie A : I tifosi del Milan hanno imparato a conoscere bene il significato della parola 'closing', mentre per oltre un anno rimanevano in attesa della cessione del Diavolo da parte di Fininvest ai cinesi. I ...

Silvio Berlusconi rinnova Forza Italia : meno spazio a dirigenti e nominati : Forza Italia accoglierà, tra i suoi membri, l'area bassa, composta da 'non garantiti', simpatizzanti, provenienti da quadri minori e dal mondo della cultura, mentre dirà finalmente addio all'area ...

'Silvio ferma il calo ma non risale' Forza Italia senza Berlusconi? '0%' : Silvio Berlusconi non fa perdere voti a Forza Italia, ma non ne fa nemmeno guadagnare. Il decano dei sondaggisti, Nicola Piepoli, analizza con AffarItaliani.it le conseguenze politico-elettorali del ritorno sulla scena dell'ex Cavaliere... Segui su affarItaliani.it

Ufficiale : il Monza è di Silvio Berlusconi per 3 milioni : Silvio Berlusconi si regala il Monza. A rilevare il club brianzolo sarà la Fininvest, la holding della famiglia del presidente,

Calcio - Serie C : Silvio Berlusconi torna in campo. Fininvest acquista il Monza : Silvio Berlusconi e l’amore per il Calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in sella in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente. Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione ...

Quanti voti sposta ancora Silvio Berlusconi : Quanto "vale" a livello elettorale oggi come oggi l'ex premier, che si vuole candidare alle elezioni europee 2019? Se lo...

Silvio Berlusconi nuovo patron del Monza - venerdì l'annuncio ufficiale : Berlusconi e Galliani illustreranno alla stampa il loro progetto con il quale si rituffano nel mondo del calcio oltre un anno dopo dalla cessione del Milan. Galliani: 'Siamo in astinenza da calcio' ...

Silvio Berlusconi nuovo patron del Monza - venerdì l'annuncio ufficiale : Il nuovo ingresso nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi è ufficiale. L'ex presidente del Milan, dopo aver vinto tutto ciò che si può vincere alla guida del club rossonero in 29 anni dal 1986 al 2015 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni-Champions League, 5 Supercoppe d'Europa, 2 Coppe Intercontinentali ed 1 Mondiale per club ha scelto di riprovarci nel mondo del calcio [VIDEO], ma anche di non allontanarsi ...

Silvio Berlusconi si riprende la scena politica e annuncia : 'In campo per le Europee' : 'E' stato come un film dell'orrore' racconta il medico picchiato con la moglie, tagliato il lobo dell'orecchio destro, in casa durante una violenta rapina -

Tripodi - FI - : "saremo in campo con Silvio Berlusconi per parlare all'altra Italia" : Maria Tripodi "Il Manifesto della libertà presentato a Fiuggi da Silvio Berlusconi , è l'emblema della visione politica di un grande leader che ha a cuore il presente e il futuro dell'Italia, un Paese immobile che giorno dopo giorno sconta l'incapacità dei pentastellati al governo". Lo dichiara Maria Tripodi ...

Silvio Berlusconi : "Governo nemico della libertà" : "Questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà". Lo afferma Silvio Berlusconi nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani. "Leggiamo annunci che - aggiunge - attaccano la libertà dei cittadini".Per il presidente di Forza Italia il Movimento 5 Stelle è nemico degli imprenditori. Lo è ancor di più della sinistra: "Ci sono due squadre, una della Lega, che si è ...

Silvio Berlusconi : “M5s erede della peggiore sinistra - Casalino dovrebbe andare a casa” : Il leader di Forza Italia torna a parlare in pubblico e da Fiuggi attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Si sta rivelando peggio di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra, nemico delle imprese e delle infrastrutture del Paese, propenso a fare le nazionalizzazioni e decreti che chiama dignità, ma non hanno nulla di dignitoso".Continua a leggere