Sicurezza | obbligo vicino per i seggiolini anti-abbandono

L'appello di Mattarella per la cyberSicurezza : "Gli Stati hanno l'obbligo di difendere dagli attacchi web" : "Non dobbiamo cadere nella trappola di pensare di potere irreggimentare i nostri concittadini orientandoli, ma stimolare la loro libertà e il loro spirito critico", così il capo dello Stato durante il meeting in Lettonia