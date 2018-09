Sicilia | mare mosso | senza collegamenti alcune isole delle Eolie

L'estate continua in Sicilia - caldo africano a settembre : si torna al mare : L'estate in Sicilia non e' ancora finita. Le previsioni meteo annunciano temperature africane per la prima settimana di settembre. Si torna al mare

In Sicilia - un weekend fra mare e vigneti - Dove Viaggi : ... anni fa, il rilancio del vino Siciliano, oggi uno dei più apprezzati da appassionati e amanti del bere bene di tutto il mondo. Ed è qui che l'1 e 2 settembre ci si ritrova per il Mandrarossa ...

Sicilia - si tuffa in mare per recuperare un’ancora : Luca - campione di nuoto - muore a 20 anni : Luca Giacometti, 20 anni, è morto nelle acque dell'Addaura, in provincia di Palermo, dopo aver tentato di recuperare un'ancora che era rimasta incastrata tra gli scogli. campione di nuoto, condivideva questa passione col fratello: "Ne abbiamo passate tante, da avversari in acqua ma soprattutto da amici al di fuori di quelle piscine".Continua a leggere

Maltempo Sicilia : tromba marina al largo di Rometta Marea nel Messinese [VIDEO] : Instabilità e piogge in queste ore al Sud Italia: a corredo dell’articolo il video realizzato da Antonio Abbate, che ha “catturato” una spettacolare tromba marina al largo di Rometta Marea, nel Messinese. tromba marina a Rometta Marea (ME) [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo Sicilia: tromba marina al largo ...

Maree Mediterranee parte con 'Infernu'. Berta Ceglie : 'La Divina commedia parla della mia Sicilia' : Presentati questa mattina, durante una conferenza stampa ospitata presso il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, i primi due spettacoli della rassegna teatrale 'Maree Mediterranee' diretta e ideata da Berta Ceglie, che prenderanno il via stasera, alle ore 21, presso il teatro 'Costabianca' di Realmonte .