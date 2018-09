Siamo all' inizio ma è già l' ora del giudizio | questi giocatori meritano la maglia del

Stellan Skarsgård - dalla serie TV River a Mamma Mia! Ci riSiamo : Bisogna stare attenti a non cadere nella dicotomia buoni e cattivi, perché nella vita come nel mondo dello spettacolo e perfino nella politica, non è facile trovare esempi di pura moralità. Roosevelt ...

X Factor 2018 - anche Fedez dalla parte di Asia Argento : «Noi giudici Siamo con te!» : Dopo il tweet misterioso di Asia Argento , anche Fedez si schiera dalla sua parte nella conferma a giudice di X Factor 2018 . I segnali di un riavvicinamento da parte dei vertici del talent e l'...

Mondiali volley 2018 - Blengini predica calma : “penSiamo ad una gara alla volta - ci prepareremo al meglio” : Il commissario tecnico ha parlato dopo il sorteggio delle Final Six, chiedendo ai suoi uomini di tenere alta la concentrazione E’ un Blengini soddisfatto quello che è arrivato nella sua Torino alla vigilia delle gare della Final Six. Il ct azzurro, nel commentare il sorteggio e il calendario della fase che può schiudere le porte delle semifinali, ha tenuto un profilo basso, frasi che hanno doppio obiettivo: far capire che la squadra sin ...

Di Maio vuole il deficit alla francese : "Siamo un paese sovrano come loro" : Mentre in Italia il ministro Tria prova a resistere alle pressioni gialloverdi per sforare il tetto dell'1,6%, dall'altra parte delle Alpi c'è chi ha già deciso di spingersi ben oltre a questa soglia. È il governo francese guidato dal presidente Macron, che per finanziare l'imponente taglio delle tasse da quasi 25 miliardi di euro, previsto per il 2019, dovrà aumentare il deficit al 2,6% per quest'anno e al 2,8% per ...

Siamo di fronte alla più grande operazione di macelleria sociale della storia pensionistica dell'umanità? : Da oltre trent'anni mi sono interessato, in vari ruoli, di previdenza e di welfare. A torto o a ragione, in tutto questo tempo, mi sono convinto che l'incremento dell'età pensionabile in ragione della maggiore attesa di vita fosse il passaggio obbligato per rendere tendenzialmente sostenibile il sistema. E quindi mi sono sempre misurato – da sconfitto – con il pensionamento di anzianità (non come istituto in sé, ...

Fiorentina - Pioli convinto delle potenzialità della Viola : “Siamo ambiziosi - faremo male all’Inter” : Fiorentina, mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro infrasettimanale contro l’Inter “Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo andare a San Siro a giocarcela e a dare il massimo, sapendo le difficoltà che ci darà l’Inter che è una grande squadra costruita per la Champions”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta contro ...

Decreto Genova - Conte : “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...

'Siamo la squadra eterna incompiuta - il centrocampo non è all'altezza' : Troppo forte il Napoli per questo Toro, che scivola sui soliti errori, un primo tempo inguardabile, e ne propone di nuovi, quelli di una difesa distratta che regala di fatto tre gol agli ospiti. ...

Paolo Savona - l'avvertimento drastico all'Europa : 'Se ci bocciano il bilancio - Siamo pronti a tutti' : Il pericolo che dalla Commissione europea arrivi una sonora bocciatura alla prossima manovra di bilancio dell'Italia è sempre dietro l'angolo. Ipotesi alla quale il ministro degli Affari europei, ...

Per i cavalli Siamo un libro aperto : lo dice l'International Society of Equitation Science - : La scienza si è focalizzata, nel corso della storia, sul caso "Clever" Hans , fino a portare a Roma la testimonianza di esperti di fama mondiale: Leanne Proops e Karen McComb , quest'ultima Senior ...

Boom di iscritti all'Anpi : "Siamo felici di essere una casa comune che difende diritti e Costituzione" : Il Pd è in crisi e la destra ha sempre più consensi, ma a sinistra qualcosa si muove, nonostante tutto. Per capirlo basta guardare il numero di tesserati all'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani italiani: è aumentato in modo notevole soprattutto in alcune città. Gli iscritti diventano sempre di più e aprono nuove sezioni. A Roma e in provincia, ad esempio, solo nel 2018 ne sono sorte dieci. Si legge su ...

L'audio choc di Casalino : "Siamo pronti alle purghe" : O la borsa o la vita: "O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".La voce che pronuncia il minaccioso ultimatum, condito di scurrilità, sembra proprio quella di Rocco Casalino, potente boss della comunicazione di Palazzo Chigi (guarda il video). O quanto meno quella di un suo bravissimo imitatore.La registrazione circola nelle ...

Italia - Juantorena : 'Siamo forti - puntiamo alle Final Six di Torino' : 'Non vogliamo certo fermarci a Milano. Avevamo l'obiettivo di arrivare al Forum come primi e lo abbiamo fatto con cinque vittorie, ora vogliamo raggiungere la Final Six di Torino '. Lo dice lo ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso : “il test svolto qui ad Aragon ci aiuterà - Siamo più competitivi rispetto all’anno scorso” : Il pilota della Ducati ha espresso le sue sensazioni in vista del week-end di Aragon, svelando di essere fiducioso grazie ai test svolti su questa pista nelle scorse settimana La Ducati si avvicina al week-end di Aragon con tanto fiducia, è questo quello che traspare dalle parole di Andrea Dovizioso rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGp. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota del team di Borgo Panigale si fida molto della ...