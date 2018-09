Si stacca un cavo del filobus e colpisce un ragazzo in bici Tanta la paura al soppasso

Cavo giostra si stacca - grave una bimba : Bari, 21 ago. (Adnkronos) - Una bimba di sei anni è ricoverata al Policlinico di Bari da ieri sera quando è stata colpita da un tirante delle dimensioni di un metro e mezzo, staccatosi improvvisamente, per cause in corso di accertamento, da una ruota panoramica per bambini in un parco giochi di Giov