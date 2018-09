Serie B | il Tar ha rigettato i ricorsi sui ripescaggi

Tar respinge ricorso Palermo su Serie A : ANSA, - ROMA, 27 SET - Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti ...

Il Tar ha rigettato i ricorsi della Pro Vercelli contro le decisioni del Collegio di garanzia che ha confermato la Serie B a 19 squadre

Niente iscrizione del Palermo alla Serie A: il Tar del Lazio ha respinto infatti il ricorso della società rosanero.

Sara Ramirez vuole riportare Callie in Grey’s Anatomy e sfida ABC : “Nessun problema a tornare nella Serie” : L'addio a Callie in Grey's Anatomy al termine della dodicesima stagione non è mai parso definitivo e le nuove dichiarazioni di Sara Ramirez confermano la disponibilità dell'attrice a riprendere, anche solo come guest star, il suo ruolo nel medical drama di Shonda Rhimes. La scorsa estate era stata proprio la creatrice della serie a spiegare che avrebbe voluto riportare Sara Ramirez nel cast, aggiungendo però che il suo attuale impegno come ...

Serie A - la prima panchina è pronta a “saltare” : Serie A, già nel weekend potrebbe saltare la prima panchina del nostro campionato: tutti i dettagli sull’incontro “decisivo” I bookmakers si scatenano sin dall’inizio della stagione per capire quale potrebbe essere la prima panchina della Serie A a saltare. Ebbene, dopo sei giornate di campionato, sembra proprio che ben presto avremo una risposta definitiva. Nelle ultime ore in pole position c’è di certo Longo ...

LIVE Ripescaggi Serie B - attesa oggi la sentenza del TAR. DS Pro Vercelli : 'Domenica giochiamo' : Ripescaggi Serie B, la cronaca di mercoledì 26 settembre 19:30, Ripescaggi Serie B: la Pro Vercelli è pronta per il campo. ' Il 30 giocheremo di sicuro '. Raggiunto da La Stampa , il ds della Pro ...

Taranto : presentata l'Erredi Volley - campionato di Serie B maschile Iniziativa a palazzo di città : Anche quest'anno, dunque, sarà la compagine pallavolistica a rappresentare Taranto al livello superiore per ciò che riguarda gli sport a squadre. Non solo: dice il presidente onorario Tagarelli, chi ...

Pallanuoto - inizia la Serie A1 2018-2019 : festa a Genova con Italia-All Star : Saranno presentati martedì 2 ottobre a Genova i campionati di Serie A1 maschile e femminile di Pallanuoto: nel capoluogo ligure l’evento verrà celebrato con un’amichevole tra l’Italia del CT Alessandro Campagna e la selezione All Star, che vedrà in panchina Ratko Rudic. Fischio d’inizio alle ore 19.00. Di seguito i convocati delle due selezioni: Convocati dell’Italia: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, ...