Serie B | Cremonese in alta quota | il Foggia rimonta col cuore

Serie B : Mogos e Paulinho - la Cremonese si sbarazza del Cosenza : Nel posticipo della 6ª giornata, i grigiorossi tornano al successo, 2-0, contro i calabresi di Braglia

Serie B Cremonese - Mogos e Paulinho stendono il Cosenza. Termina 2-0 : CREMONA - La Cremonese batte il Cosenza nel posticipo della quinta giornata del campionato cadetto. Una rete per tempo per i grigiorossi: vantaggio nel primo con Mogos , il raddoppio nella ripresa è ...

Serie B - Padova-Cremonese 1-1 : a Clemenza risponde Claiton : Allo Stadio Euganeo si è chiusa la quarta giornata di Serie B con un pareggio, 1-1, tra Padova e Cremonese. Aprono le marcature, al 25', i padroni di casa con il fantasista Luca Clemenza. La risposta ...

Serie B Padova-Cremonese - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Padova - Cremonese è il posticipo della quarta giornata del campionato cadetto: in campo stasera alle 21. I padroni di casa allenati da Bisoli vogliono riprendere il cammino vincente all'...

Video / Cremonese-Spezia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B) : Video, Cremonese-Spezia: highlights e gol della partita. I padroni di casa si impongono col risultato di 2-0 grazie alle reti di Terranova e Birghenti nella prima frazone di gioco (Serie B)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : vince la Cremonese! (3^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la terza giornata. Sono quattro le sfide di sabato 15 settembre, in campo la capolista Cittadella(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Serie B - prima vittoria per la Cremonese : Spezia battuto 2-0 : 1/5 Raffele Rastelli/ LaPresse RAFFA ...

Video/ Palermo Cremonese (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Palermo Cremonese (risultato finale 2-2): highlghts e gol della partita, giocata al Barbera e valida per la seconda giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Palermo-Cremonese - Serie B : stasera in diretta tv su Rai Sport : In campo, oltre alla 3ª giornata di Serie A [VIDEO], tornera' la Serie B con la 2ª giornata. Il turno si aprira' con l’anticipo Palermo-Cremonese. La partita sara' di scena oggi, venerdì 31 agosto 2018, allo Stadio Renzo Barbera. Il fischio d’inizio sara' fissato alle ore 21.00 e ci sono ottime notizie per i tifosi. Infatti, si potra' vedere l’incontro in diretta tv su Rai Sport, nonché in streaming gratis su Rai Play. I rosanero di Bruno Tedino ...

Serie B : spettacolo tra Palermo e Cremonese - finisce 2-2 : Rosanero in vantaggio con Trajkovski, poi raggiunti da Strefezza. Mogos porta avanti gli uomini di Mandorlini, ma Mazzotta ristabilisce la parità

Serie B - Palermo-Cremonese 2-2 : pari show - Mazzotta salva i rosanero : Altro pareggio per Palermo e Cremonese. All'esordio davanti al proprio pubblico, i rosanero chiudono sul 2-2 contro i grigiorossi in una gara spettacolare e senza esclusione di colpi, soprattutto ...

Serie B - dove vedere Palermo-Cremonese in Tv e in streaming : La sfida del "Barbera" tra Palermo e Cremonese apre la seconda giornata di Serie B L'articolo Serie B, dove vedere Palermo-Cremonese in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - dove vedere Palermo-Cremonese in Tv e in streaming : Inizia questa sera il secondo turno di Serie B che vedrà sfidarsi al Barbera di Palermo due squadre che fino a qualche tempo fa eravamo abituati a vedere quasi stabilmente nella massima Serie: i rosanero e la Cremonese. I siciliani sono reduci da un buon pareggio in esterna contro la Salernitana. Stesso punteggio anche per […] L'articolo Serie B, dove vedere Palermo-Cremonese in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Serie B Palermo-Cremonese - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PALERMO - Al Barbera, l'anticipo della seconda di Serie B, Palermo - Cremonese . Tutte e due le squadre sono reduci dal pareggio della prima giornata. Sfida avvincente a comiciare dalle panchine. ...