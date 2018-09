Serie B | Coll garanzia annulla udienza

Collaborazione tra Disney e Marvel per realizzare delle Serie TV con protagonisti i super eroi. Si inizia con Loki e Scarlet Witch. : La Disney starebbe per lanciare una propria piattaforma di streaming, simile a Netflix ma probabilmente più economica e con un catalogo meno ampio. Nonostante l’azienda mantenga il più stretto riserbo, già ci sono le prime indiscrezioni su una Collaborazione tra Disney e Marvel Studios per realizzare delle serie TV con protagonisti alcuni dei più amati supereroi Marvel. Ogni serie dovrebbe essere composta da circa 8 episodi e i primi ...

BMW Serie 8 - Gli ultimi collaudi della Cabriolet : Con la versione Coupé attesa entro breve tempo nelle concessionarie la BMW è già concentrata a rifinire gli ultimi dettagli della Serie 8 in allestimento Cabriolet, della quale vi mostriamo le più recenti foto spia.Senza veli. La vettura, già protagonista di alcuni scatti ufficiali durante i test negli Stati Uniti e attesa sul mercato nel 2019, mantiene solo alcune pellicole nella zona delle fiancate e del cofano posteriore, proprio lì dove ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1. Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94' - prima il VAR annulla due potenziali vantaggi degli ospiti : Succede davvero di tutto nel finale di partita allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per il match della quinta giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. A decidere l’incontro ci pensa il neroazzurro Brozovic a pochi istanti dal termine della partita, pochi minuti dopo che venisse annullata una rete per parte. Ma andiamo con ordine. Blucerchiati più pimpanti in avvio d’incontro, con Quagliarella che dopo poco più di venti secondi si ...

Caos ripescaggi Serie B : collegio di garanzia rinvia udienza - ecco la nuova data : E’ stata rinviata al 28 settembre l’udienza del collegio di garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo. Lo ha deciso il presidente del collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 26 ...

BMW Serie 3 - Avviata la fase finale dei collaudi : Mancano solo poche settimane alla presentazione in anteprima mondiale della nuova generazione della BMW Serie 3, fissata per il prossimo Salone di Parigi. La tre volumi tedesca è praticamente pronta al debutto ma, prima di arrivare nelle concessionarie all'inizio del prossimo anno, dovrà ancora essere sottoposta a intensivi collaudi.Stressate fino al limite. Negli scorsi mesi i prototipi della berlina sono stati impegnati in sfiancanti test in ...

Serie B - Collegio di Garanzia : "Si resta a 19 squadre"/ Niente ripescaggi : ufficializzati anche i gironi di C : ripescaggi Serie B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - il Catania fa ricorso dopo l’esclusione per decisione del Collegio di Garanzia : Il Catania Calcio ha presentato ricorso al TFN dopo la decisione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport Il Collegio di Garanzia dello Sport, oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle società Ternana e Pro Vercelli per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il calendario ...