Serie A | il Genoa non sbaglia | Chievo al tappeto grazie a Piatek e Pandev

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Genoa-Chievo 1-0 : risultato e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Chievo - contro il Genoa guanti speciali per Sorrentino : VERONA - Sul noto social Instagram , il portiere del Chievo Stefano Sorrentino , mostra con un post i guanti che indosserà domani sera nella trasferta a Marassi contro i rossoblu: " Rispetto, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti nei confronti di Inter e Genoa : Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa ...

Serie A Genoa - c'è Favilli. Fuori solo Lapadula e Lisandro Lopez : GENOVA - All'indomani della sconfitta in campionato, 4-1, contro la Lazio , c'è una buona notizia per Davide Ballardini . Il tecnico, infatti, nel primo allenamento settimanale a Pegli, ha potuto ...

Genoa - Piatek eguaglia Shevchenko : cinque gol in quattro presenze in Serie A : Quando Andriy Shevchenko segnò il suo quinto gol in quattro presenze di serie A e realizzò la sua prima tripletta nel massimo campionato italiano, Krzysztof Piatek aveva appena quattro anni. Era il 3 ...

Video/ Lazio Genoa (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Lazio Genoa (risultato finale 4-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Nella sesta giornata i biancocelesti vincono nettamente, tripletta per lo scatenato Ciro Immobile(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:04:00 GMT)

Serie A : Lazio Genoa 4-1 - attacco show : Un primo tempo di carattere, chiuso avanti 2-0 con le reti di Caicedo e Immobile, un brivido ad inizio ripresa per la zampata di Piatek, poi la Lazio dilaga con la capocciata di un ritrovato ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Giocato meglio nel secondo tempo»

Serie A - il tabellino di Lazio-Genoa : 4-1 : Lazio-Genoa 4-1, 2-0, . Lazio, 3-5-2, : Strakosha, Wallace, Acerbi, Caceres, Marusic, 41' st Patric,, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, 26' st Badelj,, Lulic, Caicedo, 16' st Correa,, Immobile, in ...

Serie A - Lazio-Genoa 4-1 : terza vittoria di fila per Inzaghi : I biancocelesti calano il poker con Caicedo, Immobile, 2, e Milinkovic. Per il Grifone sorride solo Piatek