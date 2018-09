Sergio Mattarella | la telefonata a Giovanni Tria per pregarlo di non dimettersi

Sergio Mattarella chiede un Csm indipendente dai partiti e dalle pressioni mediatiche : Sergio Mattarella pone l'accento sull'indipendenza del Csm. Ricevendo al Quirinale nuovi e vecchi membri del Consiglio Superiore della Magistratura, il capo dello Stato ha evidenziato che "la magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perchè è soggetto soltanto alla legge" ... "l'attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa come tante volte è stato ricordato, orientare le ...

Luigi Bisignani svela il piano di Sergio Mattarella : 'Se cade il governo niente voto e Giovanni Tria premier' : Per Luigi Bisignani sarà una vera e propria 'guerra'. Si riferisce alla scontro tra il Colle e Matteo Salvini sulla Rai. In un'intervento su Il Tempo , infatti, l'uomo che sussurrava ai potenti ...

Il Presidente Sergio Mattarella visita il Centro Maria Letizia Verga di Monza : Punto di riferimento nazionale per l’emato-oncologia pediatrica, e i laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti, la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e il Comitato Maria Letizia Verga ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giuseppe De Leo – Presidente della Fondazione MBBM e Luigi Roth – vicePresidente della Fondazione MBBM e Presidente della Fondazione Tettamanti ...

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

Tutti a scuola - Sergio Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : "Conduttore entusiasta e sensibile" : Un omaggio sincero che ha generato la commozione e l’applauso scrosciante da parte dei presenti. Sergio Mattarella ha ricordato Fabrizio Frizzi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018-2019."Desidero ricordare Fabrizio Frizzi, che per molti anni è stato conduttore entusiasta e sensibile di questa festa", ha detto il Capo dello Stato intervenendo a Portoferraio, sull'isola d'Elba.prosegui la letturaTutti a scuola, ...

Sergio Mattarella a difesa della stampa : "No a insidie per fiaccarne l'autonomia" : "L'incondizionata libertà di stampa costituisce elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'Amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa, Pasquale Morgante, per il rilancio di Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, ...

Paolo Becchi sbugiarda Sergio Mattarella : 'Di quali valori dell'Europa parla' : Non perde mai occasione per entrare a gamba tesa nelle vicende della politica. Il caso recente si è palesato al vertice del gruppo Arraiolos a Riga - che riunisce i presidenti di tredici Paesi Ue - ...

Sergio Mattarella rimprovera il governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...

Sergio Mattarella soffia sullo spirito europeo : "L'Ue non è un dare e avere - non mercanteggiare sul bilancio Ue" : L'Europa va sostenuta e rilanciata, i rapporti nell'Unione non vanno messi "sul piano del dare e avere", perché i benefici dell'integrazione "non sono quasi mai monetizzabili interamente". Il rischio, altrimenti, è "mettersi a mercanteggiare tra di noi sui rapporti contabili".Sergio Mattarella parla a Riga al vertice del "Gruppo Arraiolos" e soffia sullo spirito europeista e sul rischio che venga messo in crisi dal prevalere di ...

Sergio Mattarella : "Allarmante che ci siano Stati ostili dietro gli attacchi sul web" : "Gli Stati hanno l'obbligo di difendere i loro concittadini dagli attacchi virtuali". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando di cybersecurity dalla Lettonia."Sappiamo che - ha aggiunto - le conseguenze di attacchi informatici possono essere disastrose: sui sistemi informatici pubblici, sulle banche, sui sistemi elettorali, sui sistemi sociali e sanitari. E la possibilità che grandi gruppi criminali, o anche Stati con ...

Vi racconto le ultime stilettate fra Sergio Mattarella e Matteo Salvini : I Graffi di Damato sullo stato dei rapporti fra Sergio Mattarella e Matteo Salvini Quanto è stato allusivo con Matteo Salvini il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite alla Camera per ...

Sergio Mattarella a gamba tesa su Matteo Salvini : così difende i giudici : 'Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - Sergio Mattarella in tribuna. Il Presidente della Repubblica con gli ex Campioni del Mondo : Italia-Giappone è un vero e proprio evento sportivo a tutto tondo, la partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile (ore 19.30, al Foro Italico di Roma) richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati ma anche di istituzioni al di fuori del consueto ambito sportivo. L’ospite d’onore della serata sarà infatti Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica sarà in tribuna a sostenere gli azzurri che vogliono ...

Sergio Mattarella - l'irritazione per lo scontro tra Matteo Salvini e la magistratura : Non dice nulla Sergio Mattarella ma al Quirinale si sa bene quanto il presidente della Repubblica sia irritato per gli attacchi di Matteo Salvini alla magistratura sul caso del sequestro dei fondi ...