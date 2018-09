Sembra una pendrive ma è una pistola | ecco l’arma illegale costruita da un imprenditore

Sembra una pennetta usb - ma è una pistola : Sembrava una chiavetta Usb o il telecomando di un'auto, ma era una pistola calibro 6,35. Nel corso di un controllo i carabinieri di Nicotera l'hanno trovata addosso ad un imprenditore, Danilo Mancuso, ...

‘Sembra mio figlio’ di Costanza Quatriglio - una lezione di cinema e di morale : E’ una storia di solitudine, di identità, di fuga e d’amore Sembra mio figlio, film di Costanza Quatriglio, cineasta da sempre attenta al cinema del reale. Ed è una storia che discende da una diaspora, quella del popolo Hazara, minoranza che oggi conta otto milioni di persone e che è stata massacrata fin dal 1890 (quando fu ucciso il 62% della popolazione) e costretta alla fuga e alla perdita di identità. Come raccontare questa storia di ...

Bennett da Giletti Sembra una puntata di Forum - da cui Jimmy è uscito malconcio : Trattare casi di cronaca giudiziaria (se i fatti devono essere ancora dimostrati) non solo impone l’utilizzo della formula di stile tanto utile ai giornalisti “il condizionale è d’obbligo” (per intenderci quella che mette al riparo da eventuali azioni giudiziarie) ma anche una certa sensibilità nel rievocare, durante un’intervista, episodi che potrebbero aver comportato un trauma al protagonista della storia. Il mio pensiero, non la mia ...

Ilary Blasi taglia i capelli e il web insorge : «Ha una parrucca». E Sembra la Marcuzzi : Più che dei concorrenti, vip o pseudotali rubacchiati ad altri reality, più che delle nomination, già dieci nonostante le pochissime ore passate insieme, l'argomento su cui si è dibattutto ieri sera ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Trini è incinta - Ramon non Sembra felice : Trini è incinta: le nuove anticipazioni di Una Vita iniziano così, con una bella notizia che non potra' che rendere più piacevoli le future puntate della telenovela di Aurora Guerra in onda su Canale 5. Se di recente abbiamo assistito ad un periodo difficile per la donna e suo marito Ramon, più avanti assisteremo invece a momenti più distesi e sereni, come è chiaro che avvenga in simili felici situazioni. Va però detto che inizialmente la stessa ...

Sembra una signora “normale” - ma non lo è. La sua pelle ha qualcosa di “spaventoso” : Si chiama Beverley Dodds e quando era una ragazza aveva il chiodo fisso dell’abbronzatura: si faceva di continuo lampade abbronzanti e, per rendere l’abbronzatura più scusa e duratura, si cospargeva il corpo di olio da bambino e Coca cola. Il risultato? Sì, ha vinto il titolo di Miss Merseyside, ma ora ha la pelle di un’ottantacinquenne. Talmente era ossessionata dalle lampade che aveva addirittura comprato un lettino solare da tenere a ...

Jennifer Lopez in costume da bagno a 49 anni Sembra una ragazzina. E i fan la 'premiano' con quasi 2 milioni di like : Un costume da bagno color pesca in tinta con il gloss, i capelli raccolti in un messy bun e Jennifer Lopez conquista quasi due milioni di like. A 49 anni (li ha compiuti il 24 luglio) la diva è in una forma incredibile, persino più bella che a 20. Merito dell'amore con Alex Rodriguez, che la rende felice e appagata, spiega lei, ma anche del duro allenamento a cui si sottopone regolarmente per reggere il carico di lavoro impegnativo. In questi ...

US Open – Del Potro senza filtri : “pensavo di non giocare mai più - ora mi Sembra pazzesco fare una finale Slam” : Gli infortuni lo avevano quasi costretto a smettere, ma Juan Martin Del Potro è tornato più forte che mai: l’argentino si sorprende di poter partecipare ancora ad una finale Slam Lasciatosi alle spalle gli infortuni al polso che ne hanno minato la carriera, Juan Martin Del Potro sembra tornato ad ottimi livelli. Appena dietro i Fab-3, il campione argentino è sempre lì, pronto a sfruttarne ogni passo falso. Il talento e la mentalità ...

Il piano del M5S per sconfiggere la corruzione Sembra una televendita : Tutti questi organi sono in diretta correlazione con la "politica". E questo aumenta la possibilità ipotetica di spostare il centro corruttivo anche nei meccanismi investigativi e giudiziari. Molti ...

Sembra un quadro - Sembra una foto : In questo modo le immagini di politica e cronaca nera, o le immagini iconiche di divi e cantanti, come Liz Taylor, Elvis Presley e altri, migrano dai mass media sulle tele, e si ritrovano a convivere ...

Emma Marrone presa di mira da una giornalista : 'Sembra che l'ipocrisia abiti dentro di te' : Emma Marrone è stata nuovamente "punzecchiata" dal settimanale Io Spio: dopo il duro botta e risposta che c'è stato qualche giorno fa, la rivista di gossip ha deciso di affidarsi alle parole della giornalista Lidia Borghi per "inveire" ancora contro la cantante salentina. Nella lettera che questa "lesbica militante" (così è stata definita la donna dagli addetti ai lavori) ha indirizzato alla 33enne, sono contenute parole molto forti, sopratutto ...

Napoli - rapina choc al pizzaiolo gourmet : «Sembra una scena di Gomorra» : Diego Vitagliano, titolare della Pizzeria 10 a Bagnoli, uno dei più promettenti pizzaioli napoletani del momento, è stato rapinato alla fine del servizio. La scena...

Vuelta a España 2018 - Simon Clarke : “Mi Sembrava di essere in una gara su pista”. Alessandro De Marchi : “Meglio un podio che nulla” : La quinta frazione della Vuelta a España 2018 ha visto trionfare Simon Clarke (Education First) dopo una fuga di oltre 100 km. Il corridore australiano ha battuto allo sprint finale Bauke Mollema e Alessandro De Marchi, senza farsi raggiungere dal terzetto dei contrattaccanti costituito dal francese Rudy Molard (nuova maglia rossa), Davide Vilella e Floris De Tier (belga della Lotto NL-Jumbo). Nell’intervista post-gara ha descritto ...

Dopo 31 anni ritrovato sul ghiacciaio il corpo di una scalatrice scomparsa : "Sembrava una bambola di cera" : A 31 anni dalla scomparsa è stato ritrovato sul monte Elbrus, il più alto della Russia, il corpo di Elena Basykina, l'alpinista di 36 anni di cui non si avevano più notizie dal 1987. Il suo aspetto è stato paragonato dai media locali a quello di una "bambola di cera", dato che il ghiaccio nel corso del tempo ha quasi del tutto mummificato i resti della donna. A notare il corpo, incastonato nel ghiacciaio a 4.200 metri ...