Segni di vita all’Olimpico | La Roma torna a battere il Frosinone

(Di giovedì 27 settembre 2018) Nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, allo Stadio Olimpico si vede finalmente qualcosa di simile a una squadra di calcio dopo diverso tempo. Labatte in goleada ilper 4-0, ottiene la seconda vittoria stagionale dopo quella della prima giornata contro il Torino e 3 punti che fanno letteralmente da defibrillatore per la classifica e per il morale. In un primo tempo gradevole e confortante anche sotto il punto vista del gioco, i giallorossi vanno in gol quasi subito al 2’ minuto dalla distanza con una magia di Under, sulla quale Sportiello non può nulla. Ma non finisce qui. I capitolini continuano ad attaccare con costanza e voglia, esprimendo a tratti anche un buon calcio e segnano ancora, prima con Pastore al 28’, che di tacco batte il portiere giallo-blu con un gol quasi identico a quello fatto all’Atalanta e poi con El Shaarawy al 34’, imbeccato dentro ...