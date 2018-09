Seggiolino antiabbandono | serve un bip per ricordarci i nostri figli ma il cellulare non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il Senato ha da poco approvato, praticamente all’unanimità, un nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale. Dal primo luglio del 2019, infatti le auto che trasportano bambini fino a quattro anni d’età dovranno essere equipaggiate con un dispositivo elettronico (anti-abbandono) che avvisa della loro presenza a bordo. Indubbiamente un importante passo avanti per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dei più piccoli, visti i recenti e numerosi casi di bimbi morti, dimenticati in auto dai loro genitori. Ma decisamente un passo indietro sulla via per la creazione di una società sana. Siamo in grado di ricordare dieci password diverse tra bancomat, email, profili social, conto corrente on-line, blocco del telefono e via dicendo, ma rischiamo di dimenticare che la mattina, dopo averlo svegliato, lavato e cambiato, dopo aver fatto colazione insieme e avergli preparato lo ...