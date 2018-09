Sebastian Vettel | GP Russia 2018 | “Dobbiamo solo pensare a vincere qui a Sochi Non c’è

F1 - GP Russia 2018 : Sebastian Vettel deve sfatare il tabù a Sochi per tenere in vita il Mondiale : Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore. Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare ...

F1 - GP Russia 2018 : i dubbi di Sebastian Vettel. Lo spettro presente di Lewis Hamilton e quello incombente di Charles Leclerc… : Un uno-due alla Muhammad Ali. Così la si potrebbe definire la progressione di Lewis Hamilton (Mercedes) negli ultimi due GP. Il pilota britannico, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti del Mondiale 2018 di Formula Uno, è andato letteralmente in fuga: i 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, dopo i round di Monza (Italia) e Marina Bay (Singapore) parlano chiaro. A questo punto, all’angolo, c’è Vettel e ci si ...

F1 - Sebastian Vettel / "Il Mondiale della Ferrari non è finito - ma vorrei l'aiuto di Schumacher" : Sebastian Vettel si è pronunciato sul Mondiale di F1, convinto che nonostante il vantaggio della Mercedes di Hamilton non sia ancora finito. Svela di sognare i consigli di Michael Schumacher(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:56:00 GMT)

F1 - Charles Leclerc subito sulla Ferrari! Test Pirelli per le gomme 2019 - ci sarà anche Sebastian Vettel : Charles Leclerc al volante della Ferrari già nel 2018! Il monegasco sarà infatti al volante della Rossa domani e venerdì durante i Test Pirelli che si disputeranno a Le Castellet (Francia), finalizzati alla delibera degli pneumatici 2019. Il giovane pilota, che dal prossimo anno affiancherà Sebastian Vettel a Maranello, si metterà subito alla prova e Testerà in anteprima le mescole per la prossima stagione. Non soltanto Leclerc in pista ma anche ...

F1 - Sebastian Vettel : “Credo nel Mondiale - posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per chiedergli consigli…” : Sebastian Vettel non si arrende nonostante la situazione di classifica sia davvero molto critica: il pilota della Ferrari è attardato di 40 punti da Lewis Hamilton e la corsa verso il Mondiale F1 è tutta in salita quando mancano sei gare al termine della stagione ma il tedesco continua a credere in una clamorosa rimonta e lancia già il grido di battaglia in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo due Gran Premi molto difficili tra Monza e ...

Sebastian Vettel - le parole che spaventano la Ferrari : 'Se ci fosse ancora Michael Schumacher...' : Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare'. Anche correndo qualche rischio, come già capitato in questa stagione: 'Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel affondato mentalmente da Hamilton. Sconfitta netta nello scontro diretto : La sfida tra i quattro volte Campioni del Mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per la conquista del quinto titolo ha caratterizzato la stagione in corso con un grande equilibrio e con dei lampi di classe che hanno reso ancora più appassionante questo confronto diretto tra due piloti che hanno vinto sette degli ultimi otto Mondiali. Nell’ultimo periodo però è emersa la superiorità psicologica (ed in parte anche tecnica) ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton ormai in fuga - Sebastian Vettel costretto alla resa? : Questa volta il montante di Lewis Hamilton è arrivato e ha lasciato danni pesanti su Sebastian Vettel e Ferrari. Il campione del mondo in carica ha trionfato ancora, anche sulla ostica pista di Marina Bay e, vincendo il Gran Premio di Singapore, ha portato a 40 le lunghezze di vantaggio sul rivale diretto. Un margine notevole, inaspettato se si pensa all’equilibrio tra le due vetture e, soprattutto, valutando che fino all’errore di ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Oggi non avevo il passo gara - da questo weekend dovevamo ottenere di più” : Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton verso il titolo - +40 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha ipotecato la conquista del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Singapore e ora ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano sei gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti 2018. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Lewis Hamilton 281 2. Sebastian Vettel 241 3. Kimi Raikkonen 174 4. Valteri Bottas 171 5. Max ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell'ingresso della safety ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...