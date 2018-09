Scrive un messaggio disperato | tutto il liceo risponde

Bassano : Scrive messaggio disperato sul muro del liceo - tutti gli studenti gli rispondono : "There’s nowhere for me to be" (in italiano: "non c'è alcun posto per me"): è questa la frase che è apparsa sui muri del liceo Gian Battista Brocchi, in Viale XI Febbraio, 65 a Bassano del Grappa (comune in provincia di Vicenza). tutti l'hanno notata. Anche il preside dell'Istituto che, invece di arrabbiarsi per il muro imbrattato, ha provato a coinvolgere tutte le classi della sua scuola per dare un senso - e delle risposte - a quelle parole ...