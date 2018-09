Scossa di terremoto nelle Isole Eolie DATI e MAPPE

Grecia : Scossa di terremoto magnitudo 5 a Creta [MAPPE] : 1/4 ...

Mar Ionio : moderata Scossa di terremoto a largo della Calabria - 25 settembre 2018 : scossa di terremoto modesta nel mar Ionio, epicentro a largo della Calabria. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 25 settembre 2018, esattamente alle 15.14, nel mar...

Terremoto : lieve Scossa a 40 chilometri da Siracusa : lieve scossa di Terremoto registrata dall'Ingv stamattina a 40 chilometri da Siracusa. Il sisma ha avuto una profondita' di 23 chilometri.

Napoli - terremoto oggi : due scosse Magnitudo 2.5/ Ultime notizie Ingv - Scossa a Forlì-Cesena da 2.5 M : terremoto oggi in Campania, scossa Magnitudo 2.5 a Pozzuoli. Ultime notizie Ingv "Preceduta da un boato". Paura nella tarda serata di ieri in Campania per un sisma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:22:00 GMT)

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli avvertita dalla popolazione : La prima Scossa, a una profondità di 2 km con epicentro a 5 km da Pozzuoli, è stata avvertita nitidamente in tutta la zona...

Napoli : Scossa di terremoto nei Campi Flegrei - aumentata la magnitudo dall'INGV - aggiornamenti : Boati e tremori in tarda serata a Pozzuoli, zona Antiniana. magnitudo aumentata in seguito alle analisi. Ve ne abbiamo già parlato ieri in questo articolo, ma facciamo un riepilogo : il sisma è...

Scossa di terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in mare, sulla dorsale indiana sudoccidentale, alle 09:27:41 ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale sembra essere il primo su Meteo Web.

Australia - forte Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 a Perth : Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, che si è riversata in strada per il timore di crolli. Al momento non si segnalano né danni né feriti.Continua a leggere

