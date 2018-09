Scomparso da 11 anni | madre fa appello

Italiano Scomparso a Barcellona : di Francesco Miranda - 23 anni - nessuna traccia da tre giorni : Un ragazzo Italiano di 23 anni , Francesco Miranda , è scomparso in Spagna: da qualche giorno non si hanno più notizie di Francesco , che era a Barcellona . A darne notizia è stata...

Italiano Scomparso a Barcellona : Francesco Miranda ha 23 anni - «nessuna notizia da tre giorni» : Un ragazzo Italiano di 23 anni , Francesco Miranda , è scomparso in Spagna: da qualche giorno non si hanno più notizie di Francesco , che era a Barcellona . A darne notizia è stata...

Trovato morto il ragazzo di 16 anni Scomparso da Zocca - il cadavere in un pozzo : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giuseppe Balboni. Il ragazzo era uscito da casa per il suo primo...

Giuseppe Balboni trovato morto in un pozzo a 16 anni. Era Scomparso : «Ipotesi omicidio» : Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni scomparso lo scorso 17 settembre nel modenese, è stato ritrovato morto in un pozzo. Giuseppe Balboni era scomparso dalla sua abitazione di Zocca, immediat ala mobilitazione della famiglia per ritrovarlo: erano in corso le ricerche anche con l'ausilio dei cani molecolari.Giuseppe Balboni è stato trovato morto a Castello di Serravalle, nel Bolognese, in località Tiola. I carabinieri indagano sull'ipotesi di ...