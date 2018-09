Sara Zanier e Samuele Sbrighi si sono lasciati | parla lei | “È stata dura”

Primo promo di Non dirlo al mio capo 2 : Iago Garcia e Sara Zanier impelagati in un quadrato amoroso? : Un solo mese divide il pubblico dall'inizio della nuova stagione televisiva e il Primo promo di Non dirlo al mio capo 2 ricorda a tutti che Lino Guanciale e Vanessa Incontrada presto torneranno con i loro iconici ruoli. Un successo senza mezzi termini per la prima stagione dell'intricata commedia romantica che tornerà presto con le nuove puntate che i fan attendono ormai da un po' soprattutto dopo il colpo di scena finale. Il clamoroso ...