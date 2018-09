Sara Ramirez vuole riportare Callie in Grey’s Anatomy e sfida ABC | “Nessun problema a

Grey's Anatomy - Sara Ramirez spinge per tornare ma forse adesso è tardi : Sara Ramirez, interprete per 10 stagioni della dottoressa Callie Torres, vuole tornare in Grey's Anatomy, non in pianta stabile ma almeno come guest star.L'attrice ha spiazzato tutti in questo frenetico inizio di stagione televisiva americana, con un tweet in cui ci tiene a ribadire che "CBS è sempre stata gentile e generosa con me." sottolineando come "Siano aperti a un ritorno di Callie! La palla quindi è nel campo della ABC"prosegui la ...