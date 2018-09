Sara Affi Fella | Nicola Panico rivela | «Ha inscenato un finto malore con l' ambulanza a

Uomini e Donne News : duro sfogo di Marta Pasqualato contro Sara Affi Fella : Uomini e Donne News: Marta Pasqualato esprime il suo pensiero su Sara Affi Fella Marta Pasqualato, nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice di Nicolò Brigante, dice la sua su Sara Affi Fella. Dopo la clamorosa bufera venuta a galla in questi giorni, l’ex corteggiatrice Marta rivolge pesanti critiche alla […] L'articolo Uomini e Donne News: duro sfogo di Marta Pasqualato contro Sara Affi Fella proviene da ...

"Vittorio Parigini e Sara Affi Fella stanno ancora insieme" ma il calciatore smentisce : Ormai il Sara Affi Fella gate si sta sempre più allargando a continui colpi di scena. L'ultimo in ordine di tempo è di ieri sera, quando Vittorio Parigini dopo qualche mese di relazione, via social ha messo la parola fine alla storia con l'ex tronista di Uomini e Donne al centro delle polemiche per il caso che la coinvolge.Oggi si aggiunge un'altra voce, quella del migliore amico di Nicola Panico che sul suo profilo Instagram ha lanciato ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e il nuovo complotto con Vittorio Parigini : 'Non si sono mai lasciati' : Abbiamo lasciato Vittorio Parigini con questa Instagram story: 'Io e Sara ci siamo lasciati' ma dagli ultimi sviluppi sembrerebbe che tra il calciatore del Torino e Sara Affi Fella non ci sia mai ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata 28 settembre : la verità su Sara Affi Fella rimandata - a quando? : Le Anticipazioni di Uomini e donne sono destinate a deludere i fan del programma. In molti oggi si aspettavano di vedere Sara Affi Fella sulla bocca di tutti per cercare di capire cosa è successo in queste ore ma sembra proprio che dovremo attendere ancora. La stessa produzione aveva annunciato la messa in onda della puntata con le rivelazioni su Sara per oggi ma non è stato così e non sarà così nemmeno domani. Anticipazioni Uomini E donne DEL ...

Uomini e Donne Vittorio Parigini lascia Sara Affi Fella : Dopo lo scandalo di Sara Affi Fella e il suo tentativo di ingannare il pubblico e la redazione di “Uomini e Donne” si amplifica ogni giorno di più. Dopo che il suo ex Nicola Panico ha raccontato tutto chiedendo scusa a Maria de Filippi anche il suo neo fidanzato Vittorio Parigini la scarica via social. La Affi Fella e Parigini erano stati paparazzati insieme la scorsa settimana a Ponte Milvio. Vittorio Parigini che in questi giorni di bufera ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi molto irritata nei confronti di Sara Affi Fella - per lei le cose vanno malissimo adesso : Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti già sanno, ha finto infatti di essere single per tutto il periodo in cui è stata sul trono. A portare a galla la verità è stato proprio Nicola Panico, il fidanzato ...

Vittorio Parigini ha lasciato Sara Affi Fella?/ Un amico di Nicola Panico svela : "Stanno ancora insieme e..." : Vittorio Parigini ha lasciato Sara Affi Fella: “Tra noi è finita”. L'ex tronista ha tradito il calciatore del Torino con l'ex fidanzato Nicola Panico? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Chi è Nicola Panico - l’ex fidanzato di Sara Affi Fella (e suo complice) : Nicola Panico è l’ex fidanzato di Sara Affi Fella, che è stato suo complice, ma anche colui che ha permesso di smascherare la tronista. La modella infatti ha partecipato alla scorsa stagione di Uomini e Donne prendendo tutti in giro. Durante la sua permanenza sul trono, mentre frequentava diversi corteggiatori, era ancora fidanzata con Nicola. Ha quindi preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, ingannando la redazione e il ...

Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi : la conduttrice è molto irritata : Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: l’inganno dell’ex tronista ha molto irritato la conduttrice di Uomini e Donne Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti […] L'articolo Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata proviene ...

Uomini e Donne - anticipazioni : caso Sara Affi Fella - Nicola Panico in studio chiede scusa a tutti : A Uomini e Donne è ancora caldissimo il caso Sara Affi Fella: per i pochi che non lo conoscessero, l'ex tronista ha finto di essere single per tutta la scorsa stagione del programma, scegliendo alla fine Luigi Mastroianni e lasciandolo dopo poco tempo. La redazione l'ha smascherata e la ragazza intanto è stata messa alla gogna, dalla tv ai social, dove su Instagram sta perdendo migliaia di follower.Nelle puntate che si stanno registrando ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella distrutta da Nicola Panico : 'I suoi genitori mi hanno rovinato. E i soldi...' : Contro Sara Affi Fella ha aperto il fuoco anche l'ex storico, Nicola Panico , uscito allo scoperto dopo che è scoppiato il caso Uomini e donne . E Panico, di fatto, ha smascherato la Affi Fella, già ...

Uomini e donne - la confessione di Nicola Panico : ‘Sara Affi Fella diceva che ci saremmo sposati’ : “Ho subito pressioni per non parlare (persone della sua famiglia, amiche in comune), ma è giusto che difenda la mia vita, perché per dieci mesi sono stato un fantasma”. Nicola Panico parla del caso del momento: l’inganno che la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico, i corteggiatori, e la redazione del programma. Panico, ex fidanzato di Sara, vuota il sacco con Witty Tv e spiega di essere ...

Uomini e donne - Vittorio Parigini : ‘Tra me e Sara Affi Fella è finita’ : “Allora ragzzzi voglio precisare una cosa la storia tra me e Sara è finita. Quindi io non c’entro più nulla. Ciao”. Poche ma efficaci parole quelle pronunciate da Vittorio Parigini su Instagram per comunicare ai follower la fine della sua storia con Sara Affi Fella, la ex tronista che ha ingannato pubblico e redazione di Uomini e donne intrattenendo una relazione con il suo ex Nicola Panico per tutta la durata del suo ...