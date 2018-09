Sara Affi Fella | l’ex fidanzato Nicola Panico rivela a U&D | “Mi diceva | faccio i

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la malattia per cui ha perso tutto : cosa c'è dietro la menzogna : Volatile è la notorietà nell'era dei reality show e dei social network. Si acquisisce con facilità e con altrettanta facilità deperisce. Essa è cipria, si posa un po' qui e un po' lì, poi svanisce. ...

Sara Affi Fella smascherata dall'ex fidanzato : 'Pensava solo ai soldi - mi ha rovinato' : Per Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, è giunto il momento della resa dei conti finale e soprattutto di assumersi le sue responsabilità. Nei giorni scorsi, infatti, è venuto fuori lo scandalo che l'ha letteralmente travolta e l'ha portata in prima pagina su tutti i siti di gossip e cronaca rosa. L'ex tronista, infatti, per tutta la durata del trono non ha fatto altro che prendere in giro la redazione, nascondendo la sua relazione ...

Sara Affi Fella - le prime parole dopo lo scandalo e l'attacco di Nicola : 'Mi ha illuso' : Lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che, come ben saprete, ha ingannato la redazione del programma di Maria De Filippi così come tutti gli spettatori che si erano affezionati al suo percorso, continua ad arricchirsi di nuovi particolari. Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico durante la quale è intervenuto Nicola Panico, ex fidanzato di Sara, per raccontare la sua versione ...

Nicola Panico contro Sara Affi Fella - video Uomini e donne : “Contratti di 20 e 30 mila euro per lei” : A Uomini e donne si torna in studio per una nuova registrazione ma il protagonista principale è proprio lui, il grande accusatore, Nicola Panico che si schiera nuovamente contro Sara Affi Fella per chiarire alcune cose e chiedere scusa a tutti a cominciare dalla redazione e finendo a Maria De Filippi. Nicola Panico è in lacrime, è lontano dal giovane spavaldo che abbiamo conosciuto in Temptation Island e sui social, si presenta in lacrime dietro ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la vergogna sull'ex fidanzato : 'Le stavo stretto - i soldi...'. L'umiliazione : 'Il dio denaro' vince su tutto. Nessuno è esente specialmente quando si ha l'opportunità di guadagnare facile. E Sara Affi Fella lo sa bene. L'ex tronista di Uomini e Donne , protagonista indiscussa ...

Maria De Filippi rompe il silenzio sul ‘caso Sara Affi Fella’. Mancava solo lei : Il ‘caso Sara Affi Fella’ non si arresta, tutt’altro. Dopo che Claudio della redazione di Uomini e Donne ha smascherato in studio la ex tronista, spuntano ancora dettagli. E dichiarazioni a non finire da parte degli ex protagonisti del programma, degli opinionisti storici e persino di Maria De Filippi adesso. Un passo indietro: Sara aveva scelto Luigi Mastroianni alla fine del suo percorso, ma dopo poco i due si sono ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e l'orrore estremo : 'Malore - ambulanza sotto casa sua' : 'Stava andando un'ambulanza a casa di Sara'. Così Nicola Panico , ex fidanzato di Sara Affi Fella , conclude la sua confessione davanti alle telecamere di Uomini e Donne . Ma non c'è nulla di cui ...

Parigini molla Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne : I due erano stati avvistati insieme nelle ultime settimane, ma il calciatore ora fa un passo indietro

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati (foto) : E' un susseguirsi di colpi di scena in quello che è stato ribattezzato il Sara Affi Fella gate. L'ex tronista è al centro di una bufera di polemiche dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il periodo in cui lei sedeva sul trono.La ragazza infatti si vedeva di nascosto con il suo ex Nicola Panico, con la quale ha partecipato a Temptation Island, successivamente è stata smascherata (quì la verità raccontata da Nicola) con ...