Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non stanno più insieme | la conferma viene da

"Sara Affi FELLA MI HA INGANNATO"/ Video - Luigi Mastroianni furioso in studio : "È una poco di buono!" : Sara AFFI FELLA lontano dai social, rompe il silenzio e, come lei, anche Nicola Panico che ha deciso di parlare ai microfoni di Uomini e Donne. Ecco le sue confessioni(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:50:00 GMT)

VITTORIO PARIGINI HA LASCIATO Sara Affi FELLA/ Nicola Panico svela : "L'ho chiamato e quando ha saputo tutto.." : VITTORIO PARIGINI ha LASCIATO SARA AFFI FELLA: “Tra noi è finita”. L'ex tronista ha tradito il calciatore del Torino con l'ex fidanzato Nicola Panico? Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Nicola Panico contro Sara Affi Fella - video Uomini e donne : “Contratti di 20 e 30 mila euro per lei” : A Uomini e donne si torna in studio per una nuova registrazione ma il protagonista principale è proprio lui, il grande accusatore, Nicola Panico che si schiera nuovamente contro Sara Affi Fella per chiarire alcune cose e chiedere scusa a tutti a cominciare dalla redazione e finendo a Maria De Filippi. Nicola Panico è in lacrime, è lontano dal giovane spavaldo che abbiamo conosciuto in Temptation Island e sui social, si presenta in lacrime dietro ...

"Sara Affi Fella mi ha ingannato"/ Video - Luigi Mastroianni si ritrova nella versione di Nicola Panico : Sara Affi Fella lontano dai social, rompe il silenzio e, come lei, anche Nicola Panico che ha deciso di parlare ai microfoni di Uomini e Donne. Ecco le sue confessioni(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la vergogna sull'ex fidanzato : 'Le stavo stretto - i soldi...'. L'umiliazione : 'Il dio denaro' vince su tutto. Nessuno è esente specialmente quando si ha l'opportunità di guadagnare facile. E Sara Affi Fella lo sa bene. L'ex tronista di Uomini e Donne , protagonista indiscussa ...

Maria De Filippi rompe il silenzio sul ‘caso Sara Affi Fella’. Mancava solo lei : Il ‘caso Sara Affi Fella’ non si arresta, tutt’altro. Dopo che Claudio della redazione di Uomini e Donne ha smascherato in studio la ex tronista, spuntano ancora dettagli. E dichiarazioni a non finire da parte degli ex protagonisti del programma, degli opinionisti storici e persino di Maria De Filippi adesso. Un passo indietro: Sara aveva scelto Luigi Mastroianni alla fine del suo percorso, ma dopo poco i due si sono ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e l'orrore estremo : 'Malore - ambulanza sotto casa sua' : 'Stava andando un'ambulanza a casa di Sara'. Così Nicola Panico , ex fidanzato di Sara Affi Fella , conclude la sua confessione davanti alle telecamere di Uomini e Donne . Ma non c'è nulla di cui ...

Parigini molla Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne : I due erano stati avvistati insieme nelle ultime settimane, ma il calciatore ora fa un passo indietro

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati (foto) : E' un susseguirsi di colpi di scena in quello che è stato ribattezzato il Sara Affi Fella gate. L'ex tronista è al centro di una bufera di polemiche dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il periodo in cui lei sedeva sul trono.La ragazza infatti si vedeva di nascosto con il suo ex Nicola Panico, con la quale ha partecipato a Temptation Island, successivamente è stata smascherata (quì la verità raccontata da Nicola) con ...

Sara Affi Fella - ennesima beffa. L’ultimo ‘colpo basso’ : devastante! : Non c’è due senza tre e per Sara Affi Fella questa è davvero una settimana da incubo. Scoperta dalla redazione di Uomini e Donne con il suo ‘inganno’ architettato con Nicola Panico, ormai ex fidanzato, l’ex tronista è stata abbandonata da follower e sponsor ed è stata costretta a chiudere il proprio profilo Instagram. Ma non è finita qui: oggi in un’intervista a WittyTv Nicola Panico ha svelato di esser stato lui a ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la rovina senza fine : mollata anche dal fidanzato Vittorio Parigini : Era stato proprio il calciatore del Torino Vittorio Parigini al momento dello scoppio del Sara Affi Fella gate ad annunciare, tramite Instagram story, la convivenza con la sua fidanzata il prossimo 17 ...

È già finita tra Vittorio Parigini e Sara Affi Fella : ecco come il calciatore del Torino ha scaricato l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ : finita la storia tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini, il calciatore ha scaricato l’ex tronista dopo le rivelazioni dell’ex fidanzato della molisana Dopo le rivelazioni su Sara Affi Fella, rese note da Nicola Panico a ‘Uomini e Donne’ (LEGGI QUI), l’annuncio di Vittorio Parigini spiazza. Il calciatore che da poche ore ha deciso di riattivare il suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio sintetico quanto ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati : parla il calciatore : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non stanno più insieme: l’annuncio del calciatore Colpo di scena a dir poco inaspettato. La tanto discussa storia d’amore tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini è finita. A quanto pare, le polemiche degli ultimi giorni hanno portato ad una rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e […] L'articolo Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati: parla il calciatore proviene da ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sputtanata dall'ex fidanzato Nicola Panico : 'Minacce dalla sua famiglia' : Oggi, giovedì 26 settembre, si registrerà un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne in cui argomento principale, ancora una volta, sarà il caso Sara Affi Fella . In questa occasione, ...