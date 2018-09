Sansa Stark sul finale de Il Trono di Spade che dividerà i fan

gqitalia

(Di giovedì 27 settembre 2018) Cresce l’attesa per l’ottava e ultima stagione de Ildi, che andrà in onda nel 2019 (in data ancora non precisata). E cresce anche la curiosità di scoprire il destino dei suoi amati protagonisti. Tra di loro, figlia del lord di Grande Inverno e moglie di Tyrion Lannister, tra i pochi personaggi sopravvissuti nel corso degli anni. Nel corso di una recente intervista l’attrice Sophie Turner, che la interpreta, si è lasciata scappare qualche innocente spoiler. A partire dal fatto che, raccontando quanto sia stato importante per lei partecipare a uno show di questo livello, ha fatto intendere che lasarà ancora viva nell’ultimo episodio. Notizia che ha fatto non poco piacere ai suoi fan, che però non potranno comunque più vederla in azione in futuro, visto che verrà messa la parola fine all’intera saga. Altro dettaglio: ...