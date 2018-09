Samsung S9 a 1 euro per anniversario Mediaworld alias MediaMarkt | 3 consigli da seguire

Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro da Esselunga : Se siete alla ricerca di un offerta valida per acquistare il nuovo Galaxy S9 Plus ad un prezzo conveniente, non lasciatevi scappare l’iniziativa di una famosa catena di supermercati nazionale che propone il nuovo smartphone a 699,00€Il prezzo di listino dello smartphone di Samsung si aggira fin da quando è uscito sul mercato intorno ai 1000 euro (ovviamente variabile a seconda delle caratteristiche della variante scelta) ma Esselunga, uno ...

TIM sconta il prezzo Samsung Galaxy Note 9 : quasi fino a 400 euro in meno : Siete clienti TIM da più di un anno ed interessati al nuovo Samsung Galaxy Note 9? Il gestore blu ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi clienti (di questi tempi più unica che rara), proponendo uno sconto sul prezzo di listino originale (quello applicato dal produttore asiatico) dell'ultimo phablet del colosso sudcoreano, che vi permetterà di risparmiare fino a 380.99 euro sul modello da 512GB e 230.00 euro su quello da 128GB. Nel caso in ...

Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su Samsung Galaxy J7 (2017) in Europa : Si mettono bene le cose per il Samsung Galaxy J7 (2017), che in Spagna pare stia iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. Se la fase testing era iniziata lo scorso luglio, adesso i tempi sembrano essere maturi al punto giusto per la distribuzione della versione finale, anche se a partire da un mercato diverso dal nostro (ma comunque europeo, e quindi di buon auspicio per la presta diffusione del relativo pacchetto anche in ...

Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro : Samsung Galaxy S9 Plus, in versione da 256 GB, sarà in promozione da Esselunga fino al 3 ottobre al prezzo di 699 euro. Interessante, non trovate? L'articolo Esselunga propone Samsung Galaxy S9 Plus da 256 GB al prezzo di 699 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale : tris di fotocamere posteriori a 349 euro : Il primo smartphone con tre fotocamere posteriori targato Samsung è arrivato. Si chiama Samsung Galaxy A7 (2018) ed è un dispositivo di fascia media che punta tutto sul comparto fotografico senza tuttavia mancare di altre caratteristiche degne della serie cui appartiene quali un display da 6 pollici Super AMOLED e una scheda tecnica completa. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è ufficiale: tris di fotocamere posteriori a 349 euro proviene da ...

Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe costare 348 euro mentre il Samsung Galaxy F difficilmente avrà un vetro Gorilla Glass : Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe essere venduto in europa a 348 euro, cifra che lo renderebbe competitivo in una fascia dominata dai brand cinesi L'articolo Il Samsung Galaxy A7 (2018) potrebbe costare 348 euro mentre il Samsung Galaxy F difficilmente avrà un vetro Gorilla Glass proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo 569 Euro Da Carrefour : Cerchi il Prezzo più basso per comprare Samsung Galaxy S9 Plus? Ecco l’offerta che fa per te! Da Carrefour Samsung Galaxy S9 Plus a soli 570 Euro, Prezzo più basso di sempre! Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo Incredibile offerta di Carrefour per comprare Samsung Galaxy S9 Plus al Prezzo più basso di sempre. LEGGI ANCHE: Recensione Samsung Galaxy S9+: […]

Da Euronics ci sono i Samsung Days con sconto del 22% su tanti prodotti : Ancora una bella promo sul sito web di Euronics con SCONTI ONLINE dove fino al 10 settembre 2018 scattano anche i Samsung Days Online attiva la promozione di Euronics Sconti Online su dispositivi Samsung Da Euronics arriva la promo SCONTI ONLINE con i Samsung Days validi solo online per questi giorni offre tanti sconti interessanti su decine […]

Imperdibili sconti Samsung Days Euronics : offerta sconto Galaxy S8 - Note 8 e A5 fino al 10 settembre : I Samsung Days Euronics sono un gradito regalo per tutti i fan degli smartphone del produttore in quest'ultima parte dell'estate 2018. Sia online che in negozio da oggi 7 settembre e fino a lunedì 10 settembre, sarà possibile approfittare dello sconto del 22% su numerosissimi device. Una promozione già adottata in passato della catena di elettronica ma che oggi viene riproposta con focus sui device del brand tanto noto. Le offerte dei ...

Euronics lancia i Samsung Days con sconti del 22% fino al 10 settembre : Da Euronics scattano i Samsung Days, validi da oggi e fino al 10 settembre, con sconti del 22% su tutti i prodotti a marchio Samsung. L'articolo Euronics lancia i Samsung Days con sconti del 22% fino al 10 settembre proviene da TuttoAndroid.