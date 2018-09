Salvini replica alle critiche dei vescovi : "Faccio quello per cui sono pagato" : Il vicepremier Salvini replica al presidente della Cei Bassetti che si è detto preoccupato per la stretta sui migranti contenuta nel decreto Sicurezza varato dal Cdm. "Mi fa piacere - ha detto il ministro dell'Interno a margine della conferenza stampa tenuta a Tunisi - che in Vaticano, e anche altrove, ci sia gente che si occupa di migranti in Italia, ma il mio stipendio è pagato da 60 ...

Razzismo in Italia? Dopo Salvini - anche il ministro degli Esteri replica all’accusa : Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite, sostiene che in Italia siamo razzisti, perché sono in aumento i casi di Razzismo e violenza contro di origine africana o rom. Si parla di “conseguenze devastanti” per i migranti per la chiusura dei porti alle Ong, disposta dal ministro dell’Interno. Per questo motivo, l’ONU sta valutando la possibilità di inviare osservatori nel nostro Paese, non armati, pronti a riferire eventuali ...

Traffico a Roma - Raggi replica a Salvini : 18.30 "Salvini probabilmente trova Traffico per strada poiché abbiamo sbloccato 150milioni di cantieri per opere in città. Si sta lavorando per rimediare a 20 anni di mancata manutenzione". Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'amministrazione M5s nella Capitale. "Ogni giorno in macchina è un rally", aveva detto Salvini.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini replica a Elsa Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 settembre(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Pif replica a Salvini : Ha cominciato a fare politica nel '93 come consigliere a Milano e non ha mai più smesso ma non le contesto neanche questo. 'Io e lei siamo uguali, in un certo senso - precisa Pif - e glielo spiego. ...

Salvini : l'Africa chiede rispetto - lui replica fermamente : 'Non mi scuso di nulla' : Matteo Salvini non ha peli sulla lingua, anche quando si tratta di doversi interfacciare con organizzazioni che racchiudono più paesi come l'Unione Africana. Ennesimo duello rusticano, almeno sul piano dialettico, per il ministro dell'Interno che, di fronte alla richiesta di scuse dei Paesi del continente nero, risponde in maniera schietta. A non andare giù sarebbero le parole attraverso cui il vice premier avrebbe paragonato gli immigrati ...

Paesi africani contro Salvini : “paragona migranti a schiavi”/ Ultime notizie - replica “niente di cui scusarmi” : migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Pif contro Salvini : "Legalità razzista - rivaluto Alfano"/ Il ministro replica : "ipocrita amico del Pd" : Pif contro Salvini: "Legalità razzista, rivaluto Alfano". Ultime notizie, il ministro dell'Interno replica al regista: "ipocrita amico del Partito Democratico"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:52:00 GMT)

Asselborn attacca di nuovo Salvini : «Fascista». La replica : «Si prenda i migranti» : Dopo i duelli a distanza con i maltesi, con Emmanuel Macron, con Jean-Claude Juncker o con questo e quel commissario di Bruxelles, il nemico del momento in Europa per Matteo Salvini è il...

Asselborn attacca di nuovo Salvini : 'Fascista'. La replica : 'Si prenda i migranti' : Asselborn è peraltro il secondo personaggio di spicco che nel giro di un paio di giorni ha richiamato le dittature del passato per parlare dell'attuale situazione politica del Vecchio Continente. ...

Asselborn e il video messo online 'Salvini usa metodi fascisti'. La replica 'Ignorante' : "Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta". Lo afferma il ministro degli esteri e dell'Immigrazione lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de dopo che venerdì sera Matteo Salvini ha ...

