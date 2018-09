Salvini nel centro di un mirino in un manifesto di 40 metri dei collettivi a Bologna

huffingtonpost

: Nel cosiddetto decreto sicurezza non c’è una riga sulla mafia. O Salvini pensa che non rappresenti più un problema… - AndreaOrlandosp : Nel cosiddetto decreto sicurezza non c’è una riga sulla mafia. O Salvini pensa che non rappresenti più un problema… - sole24ore : Migranti, flop rimpatri nel 2018. Minniti più «duro» di Salvini - Cild2014 : Le misure contenute nel decreto legge avranno ripercussioni su: 1?diritti di coloro che hanno bisogno di protezion… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Uno striscione lungo diversicon la scritta in rosso 'ti odia! No al razzismo', e unazzurro col volto del ministro dell'Interno, Matteo, aldi une la scritta 'Assassino. Prendilo di mira'. A srotolare il drappo e a affiggere ilin via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di, è stato il Cua-Collettivo universitario autonomo che ha rivendicato l'azione sulla propria pagina Facebook e in una nota spiegando che "si è alzato chiaro il grido di ostilità e disprezzo per il razzismo e le politiche suprematiste messe in campo dal neo ministro degli Interni negli ultimi mesi".Dalla #zonauniversitaria costruiamo l'opposizione contro #. Il #razzismo del ministro degli interni, come dimostrato più volte, a #non passerà! Invitiamo tutt* a partecipare all' ...