Salute | campagna anti-ipertensione in farmacia | scoperti oltre 5mila casi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sono circa 5.200 le persone che non sapevano di essere ipertese e lo hanno scoperto partecipando alla prima edizione delladi prevenzione ed educazione sanitaria ‘Abbasso la pressione!’, durante la quale3.700 farmacie hanno monitorato gratuitamente 48.229 persone. Si sono sottoposti alla misurazione della pressione e hanno risposto a un questionario on line predisposto da Siia (Società italiana dell’arteriosa) 29.134 donne (pari a 60,41% del campione) e 19.095 uomini (pari al 39,59%). La percentuale rispecchia l’utenza tipo della, composta soprattutto da donne. Dai dati elaborati (47.217) emerge che 10.096 persone ignoravano di avere la pressione normale-alta o di essere ipertese. In particolare, delle 24.282 persone che hanno dichiarato di non essere ipertese o di non assumere alcuna terapia per abbassare la pressione, un ...