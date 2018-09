Ryanair | domani venerdì nero | salgono a 250 i voli cancellati

Ryanair - Filt e Uilt confermano sciopero di 24 ore per domani : Roma, 27 set., askanews, - 'Confermato domani, venerdì 28, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al ...

Sciopero Ryanair - domani cancellati 150 voli : Si profila un venerdì da incubo per molti viaggiatori Ryanair. Saranno 150 i voli in programma domani che sono stati cancellati, dai 190 inizialmente previsti, a causa dello Sciopero a cui ha aderito il sindacato unificato europeo dei lavoratori della compagnia e che interessa molti Paesi, dall'Italia al Belgio, dall'Olanda alla Spagna fino al Portogallo. Il dato potrebbe però lievitare ultteriormente: visto che la notte scorsa anche il ...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.

Il grande sciopero di Ryanair - tra oggi e domani : Riguarda soprattutto passeggeri in arrivo o in partenza da Belgio, Portogallo e Spagna, ma fino alla mezzanotte di oggi ci saranno problemi anche in Italia The post Il grande sciopero di Ryanair, tra oggi e domani appeared first on Il Post.

Sciopero Ryanair - 600 voli a rischio tra oggi e domani - : Stop di due giorni in Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia gli aerei resteranno fermi solo il 25 luglio. La denuncia dei sindacati: la compagnia ha cercato di riorganizzare i turni

Ryanair - domani stop di 24 ore. Ira sindacati : 'Vogliono impedirci di scioperare' : Nuovo tentativo di Ryanair di limitare il diritto di sciopero. Alla vigilia dello stop di due giorni che scatta domani in Italia, solo il 25,, Belgio, Spagna e Portogallo e per il quale la compagnia ...

Ryanair - domani sciopero di 24 ore : 15.02 Scioperano domani, per 24 ore, piloti e assistenti di volo Ryanair in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Irlanda. La protesta è stata proclamata in Italia da Filt Cgil e Uiltrasporti "per il diritto a un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori".Sono previsti presidi in diversi aeroporti. Il sindacato belga Cne aveva denunciato che la compagnia low cost irlandese avrebbe rimpiazzato il personale in ...

