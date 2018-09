Ryanair | 24 ore di sciopero | voli cancellati e proteste

Ryanair - Filt e Uilt confermano sciopero di 24 ore per domani : Roma, 27 set., askanews, - 'Confermato domani, venerdì 28, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al ...

Ryanair favorevole al feederaggio con Alitalia : La tappa romana di David O'Brien , chief commercial officer di Ryanair , il quale ha annunciato nella giornata di martedì 25 settembre la programmazione estiva in Italia, non si è limitata a trattare ...

Ryanair - Bonderman rieletto presidente. O'Leary confermato amministratore delegato : David Bonderman è stato rieletto presidente della compagnia low cost irlandese con solo il 70,5 % dei voti in una riunione generale degli azionisti a Dublino. L'anno scorso Bonderman aveva ottenuto l'...

In aeroporto 70 ore - da Busto Garolfo partono le cause contro Ryanair : Busto Garolfo , Milano, , 9 settembre 2018 - Hanno scelto di non costituire una class-action contro Ryanair i genitori dei trenta ragazzi bloccati settanta ore in aeroporto a Londra lo scorso mese di ...

MALORE COPILOTA AEREO Ryanair/ Atterraggio d’emergenza a Trapani per il volo diretto a Palermo : MALORE COPILOTA su volo RYANAIR: l'AEREO doveva atterrare a Palermo ma è stato direttato all'aeroporto di Trapani. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso una volta atterrati. (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Ryanair - bagaglio a mano gratis addio : tre diverse fasce di prezzo/ In vigore dal primo novembre prossimo : Ryanair, addio al bagaglio a mano gratis: l’annuncio della compagnia. Trasportarlo costerà fra i 6 e i 10 euro: “Così ci saranno meno ritardi". Novità storica per l'azienda irlandese(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:14:00 GMT)

"Passeggeri chiusi per 3 ore sull'aereo Ryanair fermo a Brindisi" : malori e proteste : Interrogazione di Losacco (Pd) al ministero dei Trasporti di avviare verifiche sul volo Brindisi-Francoforte decollato con 6 ore di ritardo a causa dello sciopero. "Passeggeri in ostaggio"

Ryanair - oggi lo sciopero peggiore di sempre : 400 voli cancellati : Giornata nera, oggi, per Ryanair alle prese con il più grande sciopero della sua storia. A causa dell'astensione dal lavoro di 24 ore dei piloti in Germania, Svezia, Irlanda e Belgio, la...

Ryanair - venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa : ROMA - Non si placa l'ira dei piloti Ryanair che per la giornata di venerdì hanno organizzato una protesta di 24 ore. Anche se il nostro Paese non sarà colpito direttamente dallo stop ai voli - anche ...

Ryanair cancella i voli - l'incubo di trenta studenti : 'Da Londra a Milano in pullman - 20 ore di viaggio' : Un vero e proprio ritorno da incubo per un gruppo di una trentina di ragazzi, giovani studenti tra i 13 e i 17 anni, che erano stati a Londra un paio di settimane per imparare la lingua: a causa di ...

NAPOLI - PASSEGGERI Ryanair LASCIATI A TERRA PER NOVE ORE/ Ultime notizie : l'azienda rischia un crollo? : NAPOLI, PASSEGGERI RYANAIR LASCIATI a TERRA per NOVE ore: ora sono pronti ad azione legale contro la compagnia aerea. Il racconto dell'odissea all'aeroporto di Capodichino(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:42:00 GMT)