Rugby | Bellini si prepara alla sfida contro gli Ospreys | “gara diversa rispetto allo

sportfair

: Sabato #ZEBvOSP intervista col centro delle Zebre #Rugby e nazionale @Federugby @mattia_bellini :'Sarà una gara div… - ZebreRugby : Sabato #ZEBvOSP intervista col centro delle Zebre #Rugby e nazionale @Federugby @mattia_bellini :'Sarà una gara div… - bahununihaumai : RT @ZebreRugby: #DRAvZEB rivediamo l'unica meta delle Zebre #Rugby della gara di ieri a Newport contro i Dragons, quella di @mattia_bellini… - DenRaso : RT @ZebreRugby: #DRAvZEB rivediamo l'unica meta delle Zebre #Rugby della gara di ieri a Newport contro i Dragons, quella di @mattia_bellini… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il giocatore delle Zebre non vede l’ora di scendere in campogli, match valido per la Guinness PRO14 Le Zebre sono al lavoroCittadella deldi Parma da lunedì scorso inzione al prossimo impegno ufficiale: la gara di sabato 29 Settembre alle ore 16Stadio Lanfranchii gallesi. Al termine dell’allenamento odierno dei bianconeri abbiamo intervistato il centro della franchigia federale e della nazionale italiana Mattia, uno dei giocatori più utilizzati dstaff tecnico bianconero in queste prime 4 sfide della stagione del Guinness PRO14. Il 24enne padovano – arrivato a Parma dal Petrarca Padova dall’estate 2016 e sceso in campo 33 volte nelle sue prime due stagioni in bianconero- ripercorre il suo percorso di crescita tecnica in maglia bianconera ed azzurra, il suo ruolo da protagonista nella metamorfosi offensiva ...