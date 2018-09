Ronaldo se la cava con la pena minima : una giornata di stop in Champions : La Uefa ha inflitto un turno di squalifica a Cristiano Ronaldo, ingiustamente espulso nel corso di Valencia-Juventus, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il fuoriclasse portoghese salterà così la sfida di martedì prossimo all’Allianz Stadium contro lo Young Boys e tornerà a disposizione per l’impegno con il Ma...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo in pericolo! Alla stazione un tifoso scavalca e prova l’assalto : la sicurezza lo placca [VIDEO] : Momenti concitati per l’arrivo di Cristiano Ronaldo Alla stazione di Parma: un tifoso prova a scavalcare un muretto ed eludere la sicurezza, ma i bodyguard gli impediscono di arrivare a contatto con CR7 La Juventus sceglie di arrivare a Parma in treno e la stazione si riempie di tifosi. Tanta la curiosità e l’attesa di vedere dal vivo lui, Cristiano Ronaldo, per la prima volta nella città romagnola. Qualche tifoso ha pensato ...