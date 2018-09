Roma | sgominata la ' Banda del Monsignore' | sei persone arrestate

Blastingnews

(Di giovedì 27 settembre 2018) I Carabinieri della stazione diPiazza Dante questa mattina hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare (in regime di domiciliari), nei confronti di altrettanti soggetti. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravissime, tra le quali truffa e contraffazione di denaro. Il sodalizio criminale, composto da due italiani e quattro stranieri, secondo le indagini degli investigatori era dedito a convincere ricchi imprenditori, residenti perlopiù nella Capitale, a vendere i propri beni. Un sistema ben collaudato, come lo definiscono i militari nel loro comunicato stampa. Per convincere le vittime il sodalizio era solito adottare un metodo efficace: uno dei componenti si fingeva un prete, il quale sosteneva di avere importanti contatti, perfino all'interno della Santa Sede. Da qui il nome dato alla, appunto definita "del". Operazione "Hawala" L'indagine, denominata ...