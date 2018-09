Roma | Sgominata la banda del ‘finto monsignore’ | 6 arresti

romadailynews

(Di giovedì 27 settembre 2018)– Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di, piazza Dante, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza per l’arresto di 6 persone, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, emessa dal gip del Tribunale di. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver compiuto una serie di truffe, tra cui anche la cosiddetta ‘black money scam’, consistente nel far credere alla vittima di poter ottenere banconote, attraverso la smacchiatura di fogli di carta con uno speciale solvente. Laaveva un sistema ben strutturato e collaudato di truffe, adescavano facoltosi imprenditori o soggetti molto ricchi, intenzionati a trarre profitto da compravendite di appartamenti e beni di lusso (soprattutto opere d’arte) e, millantando conoscenze in ambienti aristocratici, ...