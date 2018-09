Roma - presa la 'banda del monsignore' : Adescavano facoltosi imprenditori o persone molto ricche, intenzionate a trarre profitto da compravendite di appartamenti e beni di lusso , soprattutto opere d'arte, e, millantando conoscenze in ...

Bologna - Inzaghi : "Con la Juve come contro la Roma - cerchiamo l'impresa" : 'A testa alta': Pippo Inzaghi non si presenta con la faccia di chi ha avuto ragione, nel battere la Roma con una squadra piena di debuttanti, ma con l'espressione di chi cerca la ferocia della ...

Roma - barista violentata e presa a morsi : uomo ricercato dalla polizia : L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale [VIDEO] nei riguardi di una donna si è consumato nei giorni scorsi a Roma, precisamente a Monte Mario, nell'area nord-ovest della capitale. La vicenda si è verificata all'interno del suo locale, dove la donna è stata aggredita alle spalle da un uomo, un trentenne di origine tunisina, che si è abbassato i pantaloni e che l'ha massacrata di calci e pugni all'interno di uno sgabuzzino del bar per ...

Ascolti tv ieri - Real Madrid -Roma vs Ma che bella sorpresa | Dati Auditel 19 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 19 settembre 2018? Quale trasmissione, film o fiction si è aggiudicata la vittoria della prima serata? Su Rai 1 è andato in onda il match fra Real Madrid e Roma, su Canale 5, invece, il film con Claudio Bisio intitolato Ma che bella sorpresa. Su Rai 2 vi era la replica della prima stagione della fiction Rocco Schiavone mentre su Italia 1 il film The Day After Tomorrow. Ecco tutti i Dati Auditel della prima ...

Real Madrid-Roma 0-0 LIVE : giallorossi alla ricerca dell’impresa : Real Madrid-Roma – Continua il programma della fase a gironi di Champions League, importante match della Roma contro il Real Madrid, il club giallorosso non sta attraversando un buon momento in campionato e ha intenzione di provare l’impresa contro i campioni d’Europa in carica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Real Madrid – Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco, Kroos; Bale, ...

Chi è Nicolò Zaniolo - la giovane sorpresa della Roma : "L'ho scoperto guardando Sky Sport - aveva dichiarato il centrocampista offensivo -. Un'emozione indescrivibile". La parabola ascendente di Zaniolo non si è, però, fermata lì. La grande notizia per ...

Real Madrid-Roma - Vucinic ricorda l’impresa del 2008 : “Sensazione bellissima - ecco chi segna stasera” : Real Madrid-Roma è una gara che evoca tanti bei ricordi per i tifosi giallorossi. Uno di questi risale al precedente datato 5 marzo 2008, quando la squadra allora guidata da Luciano Spalletti sbancò il “Bernabeu” al 90′ grazie al gol di Mirko Vucinic, sancendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Proprio l’ex attaccante della Roma ha ricordato quella gara sulle colonne della Gazzetta dello Sport: ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna : E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...

Roma - Pastore si rilassa a Capri con la moglie. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti : I 13 nazionali in giro per il mondo rientreranno a Trigoria tra martedì e mercoledì, a quel punto l'allenatore potrà preparare le 7 partite in 20 giorni in cui la Roma proverà dare segnali di ripresa.

Roma - tour de force alla ripresa : 7 partite in 20 giorni. Di Francesco pensa al turnover : Mentre la nazionale delude a Bologna contro la Polonia, 1-1,, i giocatori non convocati della Roma si godono il fine settimana di relax concesso da Di Francesco, fresco di intervento agli occhi. La ...

Roma - fine settimana di relax per la squadra. Domani la ripresa a Trigoria : La Roma si spacca in due: da una parte ci sono i 13 calciatori che partiranno per le rispettive nazionali, dall'altra il gruppo che rimarrà a Trigoria a proseguire gli allenamenti in vista di Chievo e ...

Roma - mai più la difesa a 3 : nella ripresa la svolta - Di Francesco fa mea culpa : Sconfitta per la Roma nella gara di campionato contro il Milan, nel mirino le scelte di Di Francesco, la difesa a 3 non ha convinto. nella ripresa la squadra è tornata a 4 ed i benefici si sono subito visti, ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato un tempo al Milan. Nel secondo tempo però la squadra è cresciuta. Peccato per l’ultimo gol, c’è stata un’ingenuità ...

LIVE Milan-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : inizia la ripresa - rossoneri in vantaggio : risultato LIVE Milan-Roma 1-0 51′ – Momento di difficoltà per i rossoneri. Roma in pressione. 50′ – Pericolo per il Milan: Higuain perde una palla sanguinosa sulla propria trequarti di campo. Palla sui piedi di Dzeko, che tenta il tiro a giro di sinistro. Donnarumma immobile, ma palla d’un soffio a lato. 48′ – Il Milan riprende da dove avevo sospeso: pressione alta dell’undici rossonero alla ...