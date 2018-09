Roma | oggi l' addio di Gandini La trattativa col Milan prosegue

Roma - licenziata la pasionaria di Atac. Micaela Quintavalle : “Oggi sono lacrime - domani tornerò acciaio” : Con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, Micaela Quintavalle, la sindacalista dell’Atac finita nell’occhio del ciclone dopo la sua intervista alle Iene sui casi di autobus andati a fuoco a Roma, ha annunciato di aver ricevuto ufficialmente la lettera di licenziamento da parte dell’azienda, dopo 128 giorni di sospensione. “E’ appena arrivata la lettera di licenziamento da Atac – dice cercando di trattenere le ...

Roma in crisi - Luciano Moggi : in castigo dovrebbero andarci i dirigenti : Due parole sul Var, giusto per chiarire, a chi chiede uniformità nei giudizi, che è l'uomo a chiamare in causa il mezzo meccanico, al contrario del "gol non gol",, ma solo nel caso in cui l'errore ...

Il calciomercato oggi – Caso per la Roma e cessione in vista : Il calciomercato oggi – Si è giocato la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 ha messo di fronte Roma e Bologna, pesante sconfitta per 2-0 della squadra di Di Francesco. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in tribuna il ...

RomaNZO CRIMINALE - IRIS / Streaming video del film di Michele Placido (oggi - 21 settembre 2018) : ROMANZO CRIMINALE, il film in onda su IRIS oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, alla regia Michele Placido. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:31:00 GMT)

Forte temporale su Roma oggi pomeriggio : allagamenti e alberi caduti : La depressione in azione sull'Italia centro-meridionale sta arrecando instabilità anche sul Lazio. Un Forte temporale ha colpito nel primo pomeriggio la capitale, con gli inevitabili disagi al...

Accadde oggi – 20 settembre 2015 - la festa di Totti per le 300 reti con la maglia della Roma : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Roma : poggiata prima pietra del nuovo rettorato Roma Tre : Roma – È stata posata stamani, dal Rettore Luca PietRomarchi, la prima pietra del nuovo rettorato dell’Universita’ degli Studi Roma Tre, che sara’ realizzato su progetto dello studio Mario Cucinella Architects, curatore del Padiglione Italia della Biennale Architettura 2018 e tra gli architetti italiani piu’ influenti nel panorama internazionale. L’edificio nasce da un progetto di piu’ ampio respiro per ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Real Madrid-Roma su Rai1 e Sky - Valencia-Juventus solo su Sky : Continua oggi, mercoledì 19 settembre 2018, la nuova Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà per ogni turno una partita in chiaro. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : da oggi si può fare la spesa con un'app : Per quanto riguarda i prezzi, sottolinea Corbari 'la politica è la stessa dei negozi fisici. Anzi, in alcuni casi i prezzi sono anche più bassi'. Certo, visti i problemi di Roma nei trasporti, viene ...

Roma - PRETE PALPEGGIA DONNA SULLA METRO/ Ultime notizie - oggi il processo per direttissima “Sono innocente!" : PRETE PALPEGGIA DONNA SULLA METRO A di ROMA: denunciato e inseguito, calci e pugni agli agenti prima di essere arrestato. Si tratta di un sacerdote inglese di 73 anni(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:32:00 GMT)

Roma : corruzione nell'assegnazione degli alloggi popolari - 6 arresti : Tra i fermati due funzionari dell'Ater, azienda per l'edilizia residenziale capitolina, e un funzionario del Comune - Sei arresti per corruzione nelle assegnazioni delle case popolari e dei locali ...