Roma | Litiga con negoziante e da fuoco a saracinesca | arrestato

(Di giovedì 27 settembre 2018)– Una lite per futili motivi ha scatenato al’ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio con il titolare di un negozio di frutta e verdura, e’ ritornato nel cuore della notte per incendiargli il negozio. A finire in manette, con l’accusa di danneggiamento aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti, un 35enneno, con precedenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina, intervenuti in piazza del Quarticciolo, a seguito di una segnalazione d’incendio, al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme, hanno rinvenuto una bottiglia incendiaria in frantumi che ha danneggiato lae alcuni arredi all’interno. Dopo aver raccolto vari indizi e le registrazioni di un sistema di videosorveglianza, situato nei pressi della frutteria, gli uomini dell’Arma sono arrivati ...