Roma - Lazio | sabato pomeriggio il derby in diretta TV su Sky

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Renault Roma e Renault Italia premium sponsor della S.S. Lazio [GALLERY] : Le concessionarie Renault di Roma e Renault Italia, premium sponsor della SS Lazio Le concessionarie Renault di Roma – Autoéquipe, A. Fiori e RRG Roma – insieme a Renault Italia, confermano la premium sponsorship della S.S. Lazio anche per la stagione 2018-2019. A testimonianza della riuscita partnership che vede ormai le concessionarie Renault della città di Roma, Renault Italia e la Società calcistica insieme dal 2015, questi attori ...

Lazio - Inzaghi punta tutto sul double : vittoria con Udinese e Roma : Due giorni di pensieri e studio. Inzaghi, dopo il successo contro il Genoa, non ha staccato la spina. Troppo importante questa settimana: oggi l'Udinese, sabato il derby contro la Roma. La Lazio si ...

Roma - Perotti si ferma ancora : salta Frosinone - Lazio e Champions : Come si dice: se le cose possono andare peggio, certamente lo faranno. E per la Roma, di certo, non vanno proprio benissimo. I giallorossi sono in crisi totale: di gioco, di risultati, di personalità ...

Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto. Non penso alla Roma' : ROMA - 'Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all'Udinese, perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta '. ...

Biglietti Roma-Lazio - come acquistare gli ultimi tickets per il derby della Capitale : Sabato 29 settembre, ore 15.00. Stadio Olimpico di Roma. Semplicemente il giorno, l’ora e il luogo dell’attesissimo derby della Capitale, l’imperdibile Roma-Lazio che infiammerà le due tifoserie e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati. La partita che vale un’intera stagione, lo scontro totale tra due grandi rivali per la supremazia cittadina, le due curve che si riprendono a suon di sfottò, lo ...

La Lazio vince sul Genoa - la Roma crolla contro il Bologna e Piatek raggiunge Shevchenko : Nelle gare pomeridiane di domenica si sono affrontate: Lazio-Genoa , Bologna-Roma e Chievo-Udinese . Ecco cosa è accaduto. La cronaca di Lazio - Genova Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Genoa , la squadra della capitale è riuscita a vincere contro i rossoblu per 4-1 . Simone Inzaghi ha schierato a sopresa un 3-5-2: ...

Profondo rosso per la Roma - vince la Lazio di Inzaghi : Ko della Roma. Un pesante 2-0 a Bologna rimediato dalla squadra di Di Francesco. E’ il risultato più eclatante degli

Vincono Lazio e Udinese - Roma ko : Vincono Lazio, Udinese e Bologna che battono Genoa, Chievo fuori casa e Roma nelle gare della 15 della 5a giornata di serie A . Bologna-Roma 2-0 Crisi accertata ormai per la Roma che non vince dal 19 ...

La Roma crolla a Bologna Lazio sorride e piega il Genoa : La squadra di Filippo Inzaghi non aveva ancora segnato: lo fa contro gli uomini di Di Francesco (14 gol contro in 6 partite), che non vincono dalla prima giornata

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Serie A - la Roma perde male a Bologna. Ok Lazio e Udinese : Dopo le vittorie di Sassuolo, Parma, Fiorentina e Inter negli anticipi giocati tra venerdì e sabato, la quinta giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Torino di Walter Mazzarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è stata dominata dagli azzurri che si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi che hanno reso vano il rigore realizzato da Belotti. Alle 15 si sono ...

Torino-Napoli 1-3 : doppietta di Insigne - agganciata la Juve Bologna-Roma 2-0 Lazio-Genoa 4-1 : Gli azzurri cominciano in maniera scintillante con le reti di Lorenzinho e Verdi. Poi nella ripresa Belotti accorcia su rigore ed il fantasista napoletano la chiude