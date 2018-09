Roma | chiude l' ex negozio Bertè ora diventato bazar a piazza Navona

Parigi a Roma : chiudere è contro umanità : 12.22 Oggi "l'Europa è 10 volte più solidale di quanto non fosse in precedenza: è il motivo per cui ridiciamo all'Italia che l'idea di chiudere i propri porti a persone in pericolo è contrario al diritto, è contrario all'umanità". Lo ha detto a Sud Radio, parlando del caso della nave Aquarius, la ministra francese per gli Affari europei Loiseau. Da ieri l'Ong Sos Méditerranée ha chiesto alla Francia di aprire il porto di Marsiglia all'Aquarius ...

Mattiello - dalla Roma alla Roma : un gol per chiudere il cerchio del destino : Certi gol hanno un significato speciale, sono la chiusura di un cerchio . dalla Roma alla Roma è il titolo della favola circolare scritta da Federico Mattiello, una storia di rinascita che era ...

Roma - Monchi chiude all’addio : “sto bene qui” : Roma, il ds Monchi ha allontanato l’ipotesi d’addio ai giallorossi, nonostante il corteggiamento da parte di un top club come il Barcellona Il ds della Roma Monchi, è stato accostato nelle ultime settimane al Barcellona, in maniera abbastanza insistente. Il dirigente ha voluto rispondere a tali voci: “Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel ...

I libri non possono occupare suolo pubblico : chiude la libreria Otherwise a Roma : Secondo la delibera del 2014 solo bar e ristoranti hanno la possibilità di utilizzare lo spazio antistante l'attività commerciale. I librai non ci stanno: "domenica 16 settembre dalle 17:00 organizzeremo un sit-in di protesta"

Roma - il Comune chiude la libreria Otherwise per aver esposto i libri all’esterno : Il Municipio I ha ordinato alla libreria indipendente Otherwise una chiusura di cinque giorni per aver esposto dei i libri all'esterno del negozio. Il problema è che a Roma le librerie non possono chiedere di occupare il suolo pubblico, perché solo bar e ristoranti hanno il diritto di farlo.Continua a leggere

Maher passa e chiude : vince a Roma e il Global Champions Tour è già suo : Roma - È Ben Maher il re della tappa Romana del Longines Global Champions Tour . Il cavaliere britannico in sella al sauro olandese Explosion W , 9 anni, pochi per un saltatore impegnato in gare di ...

Roma - la prima è al Bernabeu contro il Real. Il Napoli chiude a Liverpool : Apertura con i fuori d'artificio per la Roma, chiusura con il botto per il Napoli. Sorteggiati i raggruppamenti, le ultime emozioni di una lunghissima giornata di Champions League arrivano dall'...

Inter sul banco degli imputati - si chiude oggi con Roma-Atalanta : E’ giù sul banco degli imputati l’Inter di Luciano Spalletti che pareggia 2-2 con il Torino a San Siro in

Roma - si chiude per Gonalons al Siviglia : nel weekend le visite : Maxime Gonalons è ad un passo dal Siviglia. Stamattina il giocatore si allenerà a Trigoria ma se, come sembra, Monchi riuscirà a chiudere con il suo ex club nelle prossime ore, al francese sarà ...

Roma - ipotesi Taison per chiudere il cerchio sulla fascia : Nzonzi ma non solo. Il rush finale di mercato potrebbe regalare nuove sorprese a Di Francesco. Una volta ultimato il trasferimento del mediano alla Roma , operazione complessiva che va in porto per 26,...

Basket Serie A2 - la Virtus Roma chiude il roster con Matic : Roma - La Virtus Roma ha chiuso il proprio organico con l'ingaggio di Bojan Matic. Matic è un'ala di 2.02 di nazionalità serba ma con passaporto italiano, nata a Zvornik, Bosnia, il 28 aprile 2000 e ...

Calciomercato - Roma-N'Zonzi : altri passi avanti per chiudere : Centrocampista di lotta e di governo, classe '88, a luglio è diventato Campione del Mondo con la Francia di Mbappè, 5 presenze in Russia con Deschamps,. Monchi sta facendo di tutto per portarlo alla ...

Anna Fasol è stata ritrovata a Roma : si chiude il caso della mamma scomparsa nel nulla : La donna è stata rintracciata in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana: se n'era andata volontariamente per...

Roma-N'Zonzi : quanto manca per chiudere : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Roma ha offerto 25 milioni bonus compresi per N'Zonzi mentre il Siviglia ne vuole 35, 32 con lo sconto,. Ballano 7 milioni tra le parti, ma non c'è accordo neanche sulle modalità dell'...