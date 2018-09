Ritrovato il ragazzo italiano scomparso a Barcellona La sorella | “Sta bene”

Grecia : Ritrovato da un sub il corpo del ragazzo italiano scomparso ad Antiparos : ritrovato il corpo del giovane italiano scomparso ieri nell’isola di Antiparos , nelle Cicladi. L’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa” ha riferito che il corpo del 18enne, scomparso dopo essere caduto da un dirupo, è stato ritrovato questa mattina da un subacqueo. Il giovane era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. L'articolo Grecia : ritrovato da un sub il corpo del ragazzo italiano scomparso ad Antiparos ...

Verona - Ritrovato morto in un canale il ragazzo olandese scomparso : Del diciassettenne, in vacanza con la famiglia in un campeggio di Pacengo, non si avevano notigiovedì: non era rientrato nel camping dopo essere uscito con un gruppo amici. Sconosciute ancora le cause della morte