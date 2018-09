RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100 Esodati | nuova richiesta di un decreto urgente ultime

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fedriga : Legge Fornero tra causa della recessione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Fedriga : Legge Fornero tra causa della recessione . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre. Durante il suo mandato parlamentare, Massimiliano Fedriga ha manifestato in diverse occasioni le criticità della Riforma delle pensioni del 2011. E anche ora, che è Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, non fa sconti alla Legge Fornero . Partecipando al Forum Ansa ha ...

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e RIFORMA delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto . GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 con penalizzazioni - la Uil dice no (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Quota 100 con penalizzazioni , la Uil dice no. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:04:00 GMT)

Pensioni - il colpo di coda della Fornero : brutte notizie sulla RIFORMA - chi è condannato alla miseria : Ancora una volta la riforma Fornero sulle Pensioni riesce a sopravvivere, almeno per questo giro di Finanziaria. L'obiettivo del governo Lega-M5s, Matteo Salvini in testa, resta quello di basare l'...

RIFORMA pensioni/ Leonardi : Quota 100 favorisce i ricchi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Leonardi: Quota 100 favorisce i ricchi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre Con un intervento su Democratica, il sito di informazione del Pd, Marco Leonardi non nasconde che il partito non deve certo evitare un po’ di sana autocritica, ma spiega che non si può dire che abbia ignorato i deboli. In questo senso ricorda che “tutti gli sforzi di questi anni per ...