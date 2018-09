Riforma pensioni 2018 Fedriga | Legge Fornero tra causa della recessione ultime notizie

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e Riforma delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Riforma pensioni 2018/ Le resistenze di Tria e le parole di Elsa Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le resistenze di Tria e le parole di Elsa Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:04:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ I dubbi su Quota 41 e Opzione donna (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. I dubbi su Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre. Il Governo continua a lavorare sulla Riforma delle pensioni che sarà all’insegna della Quota 100, anche se probabilmente con un tetto minimo di contributi pari a 36 anni, che di fatto non rendere possibile il pensionamento a 65 anni con 35 annualità di contributi. Secondo ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 con penalizzazioni - la Uil dice no (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 con penalizzazioni, la Uil dice no. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:04:00 GMT)

Pensioni - Di Maio contro Fornero sulla Riforma : 'Ha ancora il coraggio di aprire bocca?' : Sul tema Pensioni, continua il dibattito politico, con toni talvolta particolarmente accesi, sulle azioni che il Governo intende inserire nella prossima Legge di Bilancio 2019. Ormai siamo giunti alla vigilia del varo di una delle manovre finanziarie più tormentate della storia recente, a motivo soprattutto del rapporto deficit-Pil e del temuto giudizio dell'Europa. A questo proposito, c'è da registrare il vivace botta e risposta tra il Ministro ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 a 62 anni - i rischi sull’importo dell’assegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 settembre. Quota 100 a 62 anni, i rischi sull’importo dell’assegno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 05:59:00 GMT)

Pensioni - i 5 Stelle : Riforma Fornero sia nella manovra. Resistenze di Tria. Verso accordo sul deficit al 2 - 4% : da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E proprio su Tria ci sarebbero nuove ruggini . Stavolta legate al superamento ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ M5s : resistenze di Tria su superamento Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. M5s: resistenze di Tria su superamento Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:54:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Tria rilancia staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Tria rilancia staffetta generazionale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le considerazioni del Cods sulla mancanza di risorse (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le considerazioni del Cods sulla mancanza di risorse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Pensioni - il colpo di coda della Fornero : brutte notizie sulla Riforma - chi è condannato alla miseria : Ancora una volta la riforma Fornero sulle Pensioni riesce a sopravvivere, almeno per questo giro di Finanziaria. L'obiettivo del governo Lega-M5s, Matteo Salvini in testa, resta quello di basare l'...

Riforma pensioni 2018/ La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:04:00 GMT)

Riforma pensioni/ Leonardi : Quota 100 favorisce i ricchi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Leonardi: Quota 100 favorisce i ricchi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre Con un intervento su Democratica, il sito di informazione del Pd, Marco Leonardi non nasconde che il partito non deve certo evitare un po’ di sana autocritica, ma spiega che non si può dire che abbia ignorato i deboli. In questo senso ricorda che “tutti gli sforzi di questi anni per ...

Riforma pensioni 2018/ Salta la Quota 100 a 62 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salta la Quota 100 a partire dai 62 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:14:00 GMT)