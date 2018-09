“Ridotto così” La terribile condizione del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 settembre 2018) Andrea Cardella è ildidi, scomparsa lo scorso 5 gennaio 2018; due mesi esatti più tardi la donna è stata raggiunta dal marito Carlo. Dopo la morte dei suoi genitori adottivi, oggi Andrea è rimasto senza soldi e per tale ragione non può più rimanere a vivere nella loro casa. Per Andrea, la scomparsa prima didie poi di Carlo, a distanza di poche settimana, ha rappresentato un dolore enorme. Negli scorsi mesi ha raccontato il suo dramma personale al settimanale ‘Nuovo’, al quale ha dichiarato: “Mi mancano tutti e due, ma certamente una donna con la personalità dilascia un vuoto incolmabile. A tenermi compagnia ci sono i suoi tre cani che lei mi ha affidato prima di morire. Ogni angolo di questa casa mi parla di lei e quando il suo cagnolino preferito, Cotoletta, si ferma davanti alla porta chiusa della sua ...