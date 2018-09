Ricostruire in fretta il ponte Morandi senza Autostrade non si può

Nonna Peppina - tornata nella sua casetta dopo il terremoto : “Dovete Ricostruire in fretta” : Nonna Peppina , al secolo Giuseppa Fattori, 96 anni da compiere in autunno, è finalmente tornata nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione inagibile per il terremoto che ha colpito il Centro-Italia: “Ringrazio tutti. Chi mi ha voluto bene e chi mi ha voluto male”.Continua a leggere

Morandi - Ricostruire in fretta finiscano i balbettii della politica : Non può interessarsi all'umiliante bega politica tra il vecchio e il nuovo nata sulle macerie del ponte ; non può perdere tempo a sezionare le risposte non soddisfacenti date ieri dal ministro ...