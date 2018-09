Retroscena shock | Totti umilia Spalletti nel suo libro | “vigliacco | non ti servo più e

sportfair

: Retroscena di mercato ?? - NapoliPro : Retroscena di mercato ?? -

(Di giovedì 27 settembre 2018) L’ex capitano della Roma ha pubblicato la sua autobiografia, nella quale sono contenute conversazioni border line con LucianoDodici librerie aperte a mezzanotte per permettere ai tifosi di comprare l’autobiografia di‘Un capitano’, uscita proprio allo scoccare del 27 settembre, giorno del compleanno dell’ex capitano della Roma. AFP/LaPresse File e attese per acquistarne una copia e leggere tutti idella carriera del Pupone, costellata anche di litigi e risse sfiorate. Come quella con, raccontata da lui stesso in un capitolo del: “quando l’ultimo di noi è entrato si chiude la porta alle spalle, sbattendola, e comincia a urlare. Il mio armadietto è il più lontano dall’ingresso, sono accanto a De Rossi e Florenzi, chinato sulle scarpe che mi sto sfilando. Non mi accorgo dell’improvviso ...