Renzi si affida a Macron

(Di giovedì 27 settembre 2018) "Risvegliamo l'Europa!". Attorno al presidente francese Emmanuelsi coagulano i leader progressisti, che temono l'escalation delle forze sovraniste e populiste in Europa. Otto di loro, tra cui l'ex segretario Pd ed ex premier Matteo, hanno siglato un manifesto che potrebbe costituire il primo passo verso un'alleanza formale in vista delle Elezioni Europee. E d'altrondeè stato individuato dai sovranisti - Matteo Salvini e Viktor Orban lo hanno chiarito - come il principale nemico politico da battere nella prossima campagna per le Europee.A pubblicare il testo del documento è oggi La Stampa. L'appello è firmato da due socialdemocratici come Matteoe il maltese Joseph Muscat, tre liberaldemocratici come l'ex premier romeno Dacian Ciolos, il leader di Alde Guy Verhofstadt e il leader di Ciudadanos Albert Rivera, e dai leader del Movimento ...